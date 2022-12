Hallan muerto a Stephen 'tWitch' Boss, excopresentador de 'The Ellen DeGeneres Show', a los 40 años

El bailarín Stephen 'tWitch' Boss, que alcanzó la popularidad como copresentador del programa de televisión de Ellen DeGeneres, ha sido hallado muerto a los 40 años, según ha informado este miércoles la revista People.

Ha sido su esposa, Allison Holker Boss, de 34 años, quien ha confirmado la la muerte de su marido. "Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo lo demás", alega la bailarina.

"Decir que dejó un legado sería quedarse corto y su impacto positivo seguirá sintiéndose", continua Holker Boss, quien ha pedido privacidad para ella y sus tres hijos.

La bailarina cierra su comunicado con un mensaje dirigido a su esposo: "Stephen, te amamos, te echamos de menos, y siempre me reservaré el último baile para ti".

El motivo de la muerte ha sido aparentemente suicidio. Según confirma TMZ en exclusiva, fuentes policiales aseguran que alrededor de las 11.15 horas de este miércoles, los paramédicos recibieron una llamada de emergencia médica en un hotel de Los Ángeles y cuando llegaron, se encontraron al bailarín muerto por una herida de bala que parecía ser autoinfligida.

Trayectoria profesional de Stephen 'tWitch' Boss

Stephen 'tWitch' Boss alcanzó la fama como concursante del programa de MTV, The Wade Robson Project. También fue concursante en So You Think You Can Dance en 2008, donde acabó en segundo y regresó años después como uno de los bailarines estrella.

En 2014, se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado, para convertirse en copresentador, e incluso llegar a ser coproductor ejecutivo del programa en 2020.

Junto a su mujer, copresentó también la docuserie de Disney, Fairy Tale Wedding. Además, hizo apariciones en películas y series como Magic Mike XXL, Modern Family y Step Up All In.

En las redes, Boss solía publicar vídeos cómicos de baile junto a su esposa, en los que a veces aparecían sus hijos: Zaia, de 3 años, Maddox, de 6, y Weslie, de 14.