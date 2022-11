Bad Bunny vuelve a encabezar la lista de los artistas más escuchados en Spotify por tercer año consecutivo

Bad Bunny volvió a ser en 2022 el artista más escuchado del mundo en Spotify, un registro aún más meritorio si se tiene en cuenta que lo consigue por tercer año consecutivo, imponiéndose a otros pesos pesados de la industria global como Taylor Swift, segunda, y el canadiense Drake, que fue tercero.

El "top 10" lo completaron, por este orden: el también canadiense The Weeknd, la "boy band" surcoreana BTS, los británicos Ed Sheeran y Harry Styles, el canadiense Justin Bieber y los raperos estadounidenses Kanye West y Eminem.

Solo una mujer logró así colarse entre los músicos de mayor éxito en Spotify, que ha revelado que por detrás de Swift, aunque sin especificar su posición en el ranking general, figuran como las artistas femeninas con más reproducciones Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivida Rodrigo, Adele y Lana del Rey.

Rosalía, por su parte, fue la española con más reproducciones a nivel mundial.

'As it was' se corona como la canción del año

En cuanto a las canciones, As It Was de Harry Styles se convirtió en la favorita del planeta con sus 1.500 millones de reproducciones, seguida de Heat Waves de Glass Animals, y STAY de The Kid Laroi y Justin Bieber, que fue tercera pese a ser un tema veterano que se lanzó en el verano de 2021.

Bad Bunny vuelve a aparecer en esta lista de éxitos gracias a tres de los temas de su último disco Un verano sin ti: Me porto bonito, el cuarto más reproducido; Tití me preguntó, quinto, y Ojitos lindos junto a Bomba Estéreo, que fue noveno.

Cabe señalar que entre las más escuchadas se coló otro tema en español, Bzrp Music Sessions, Vol. 52, la colaboración del argentino Bizarrap y el rapero canario Quevedo, que fue séptimo tras haber permanecido en el número 1 mundial durante 7 semanas.

Completan este "top 10" de canciones Cold Heart - PNAU Remix de Elton John y Dua Lipa, que fue sexta, y Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush, décima gracias al empuje de su inserción en la última temporada de la serie de televisión Stranger Things.

De manera lógica, los discos con más tirón fueron los realizados por muchos de estos artistas: en primer lugar, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, seguido de Harry's House de Harry Styles, y de SOUR de Olivia Rodrigo.

También = de Ed Sheeran, que fue cuarto; Planet Her (Deluxe) de Doja Cat; Future Nostalgia, de Dua Lipa; Midnights, de Taylor Swift; YHLQMDLG, de Bad Bunny; Justice, de Justin Bieber; y, por último, Dawn FM de The Weeknd.

Los éxitos en España

Bad Bunny fue igualmente el artista con más reproducciones en España, por delante de su compatriota Rauw Alejandro y del rapero canario Quevedo, que fue el más escuchado del verano gracias al "hit" junto a Bizarrap. Completaron los primeros puestos Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, Rosalía y Feid.

Tití me preguntó cuál era el álbum más escuchado en España en 2022… #SpotifyWrapped @sanbenito 🎉 pic.twitter.com/XLBMhB5R6O — Spotify España (@SpotifySpain) November 30, 2022

De nuevo una lista plagada por nombres masculinos a excepción de la "Motomami". Además de ella, otras artistas femeninas de gran éxito en Spotify España fueron, por este orden: Aitana, Karol G, Shakira, Taylor Swift, Ana Mena, María Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal y Becky G.

En cuanto a canciones, el tema de Quevedo y Bizarrap, más conocido como Quédate, fue el que más reproducciones acumuló.

Otros temas que triunfaron en este país fueron la citada: Tití me preguntó, que fue segunda; La bachata de Miguel Turizo, tercera; Me porto bonito, cuarta; y Bzrp Music Sessions, vol. 48 de Bizarrap con el rapero Tiago PZK, quinta.

Hasta la décima posición, les siguieron Cayó La Noche Remixí de La Pantera, Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA y Quevedo; Desesperados, de Rauw Alejandro y Chencho Corleone; DESPECHÁ, de Rosalía, Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo; y Tarot de Bad Bunny y Jhayco.