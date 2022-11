Tu horóscopo diario: sábado 19 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 19 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un excelente día en los asuntos laborales y mundanos, no solo porque todo tienda a ir según tus deseos sino porque además se te presentará algún golpe de suerte, ya sea en el trabajo, los asuntos financieros o la vida social. Excelente día para iniciar algún trabajo o algún negocio. Júpiter está protegiendo tus caminos.

Tauro

Se te presenta un excelente día para tomar decisiones, iniciar algún trabajo o negocio o darle algún giro a tu vida. Es un gran momento para "tirarse a la arena" y correr algún riesgo. La suerte estará de tu lado, incluso aunque no te lo parezca. Tienes las de ganar y no lo contrario, puede ser un día bastante importante para ti.

Géminis

Si te sientes muy feliz en el amor o crees que ya has encontrado por fin la felicidad entonces debes tener prudencia, podrías encontrarte con algún disgusto inesperado o incluso tú mismo podrías agobiarte, darle un giro radical a la situación y salir corriendo. Por una u otra razón, un peligro se cierne hoy sobre tu felicidad.

Cáncer

Hoy tendrás una gran necesidad de meterte en tu mundo interior, incluso es probable que tengas un bajón de ánimo o que de repente sientas que todo se hunde a tu alrededor. En realidad nada de esto es verdad, pero por las razones que sean hoy no te vas a sentir demasiado bien y buscarás la paz del hogar y tus seres queridos.

Leo

La buena estrella está siempre contigo y siempre sales airoso de calamidades que afectan a personas que te rodean. Hoy vas a vivir alguna situación de este tipo o muy parecida. Es un buen día para ti, pero quizás no lo sea para uno de tus compañeros o quizás tú tengas un éxito o recibas un reconocimiento, pero tus compañeros no.

Virgo

Mantén viva la esperanza, no te dejes llevar por tu espíritu ultraperfeccionista porque todo saldrá bien y tú saldrás adelante, aunque tu trabajo no sea todo lo perfecto e impoluto que tú desearías. Lo que tú ves mal o imperfecto para los demás puede ser maravilloso o genial. Estás en un momento bastante bueno, lo creas o no.

Libra

Vas a tener un día bastante bueno y fructífero, tanto en el trabajo y la vida social como luego después en tu vida íntima. Una influencia muy favorable de Marte te ayudará a canalizar bien tus energías y a que tengas la sensación de navegar con viento a favor. Hoy podrías tener un importante éxito o recibir una muy buena noticia.

Escorpio

Hoy vas a tener un día especialmente suspicaz o desconfiado, como si esperaras que, por un lado, o por otro alguien te fuera a traicionar o a conspirar contra ti a tus espaldas. Incluso sentirás estas cosas aunque no tengas pruebas reales de esos peligros. Pero lo único cierto es que en tu vida sentimental o en la familia habrá disturbios.

Sagitario

No te inquietes ni te turbes porque nadie va a hacerte ningún daño ni tampoco te espera ninguna calamidad en tu trabajo o el ambiente social. Lo que si vas a recibir es alguna ayuda o una protección inesperada, o quizás de la persona que menos hayas imaginado. Aunque te amenacen peligros al final siempre sales a flote y con éxito.

Capricornio

Estás acostumbrado a desenvolverte y hacerlo con éxito en situaciones muy duras o a esforzarte duramente durante bastante tiempo sin obtener ningún reconocimiento, por pequeño que sea. Y precisamente hoy vas a vivir una situación de este tipo, o vas a sentirte de este modo. Nada malo sucederá realmente, pero tú quizás estés mal.

Acuario

Este será un día de novedades y sorpresas para ti, un día en el que todo lo que tenías previsto se trastocará o se vendrá abajo para que al final todo salga de una forma muy distinta. Una relación podría terminar hoy para ti, de amor o amistad, trabajo o vida social, pero aunque no lo creas es para bien tuyo, se va alguien que no te conviene.

Piscis

Hoy debes poner un especial cuidado con el dinero, podrías sufrir un robo o una estafa. Te podrían proponer un negocio en el que te harás rico, aunque es todo mentira y solo quieren sacarte el dinero. Si un amigo te pide dinero, o te pide que le avales, ten mucho cuidado porque te arriesgas a no cobrarlo. Ahora debes ser muy prudente.