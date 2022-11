La última esperanza del supuesto hijo de Julio Iglesias

María Edite Santos, la madre del supuesto hijo de Julio Iglesias, está imparable. Ni siquiera la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la ha dejado sin fuerzas. La portuguesa seguirá luchando para demostrar que no mintió cuando hace más de dos décadas apareció en televisión implorando justicia.

El próximo mes de diciembre, Santos publicará un libro titulado Bailando entre las sombras (y del que 20minutos publica la portada en exclusiva) en el que compartirá con los lectores la infinidad de problemas que ha tenido que sortear para llegar hasta este punto.

Una historia de sufrimiento, escarnio público, abandono y desesperación de la que todavía no se ha escrito el punto final. Porque si bien es cierto que la intención de madre e hijo es que Julio de su brazo a torcer por la vía amistosa y le reconozca legalmente, todavía quedan algunos pasos judiciales antes de darlo todo por perdido.

Portada del libro 'Bailando entre las sombras', de María Edite Santos. Célebre Editorial

Javier sigue albergando la esperanza de que el intérprete de Me olvidé de vivir reflexione e intente recuperar el tiempo perdido: "Mi madre es muy vehemente pero yo voy por otro lado. A mí me encantaría que mi padre me diera la oportunidad de poderme sentar con él, que me conociera y que pudiéramos hablar tranquilamente. Tengo muchas preguntas que hacerle", dice a este diario.