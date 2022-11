Belén Esteban celebra su 49 cumpleaños con una fiesta sorpresa marcada por las ausencias

El cumpleaños de Belén Esteban siempre es un evento repleto de sorpresas. La colaboradora por excelencia de Sálvame suele celebrar los cumpleaños rodeada de sus seres más queridos, y este año no podía ser menos.

Aunque mucho más recatada que la gran fiesta del año pasado, la empresaria da la bienvenida a sus 49 años en un ambiente más que agradable. Entre los invitados han destacado, como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja, Carlota Corredera o Eugenia Martínez de Irujo entre otros.

Este año han sido precisamente ellos, los invitados, los encargados de prepararlo todo. Desde la comida a la banda sonora de la fiesta, en la que no podía falta Rosalía, todo un icono para la madrileña. Aunque, sin duda, lo más divertido de la noche fue la tarta con sus productos más famosos de su marca de alimentos, 'Sabores de la Esteban'.

Belén Esteban celebra su 49 cumpleaños. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

Su 49 cumpleaños no ha llegado en el mejor momento. Tras la fractura que sufrió en abril de la tibia y el peroné, la colaboradora no ha parado de arrastrar un malestar constante. Sin embargo, sus amigos no estaban dispuestos a permitir que su salud interrumpiera una fecha tan especial como esta.

Y parece ser que consiguieron cumplir su objetivo con creces. Así lo aseguraba la cumpleañera: "A partir de ahora me siento como las de 'Sexo en Nueva York', no quiero que me llamen Belén, que me llamen Carry".

Belén Esteban posa con su amigas en su fiesta de cumpleaños. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

No obstante, no se puede negar las ausencias más destacadas en una fiesta tan importante como esta. Compañeras de plató como Terelu Campos, María Patiño o Lydia Lozano, no acudieron al evento debido a la presentación de 'Antes del olvido', el nuevo libro de Jorge Javier Vázquez.

Ambos eventos coincidieron el mismo día. Sin embargo, se desconoce si después de la presentación el resto de colaboradores de Sálvame hicieron acto de presencia en la fiesta de cumpleaños.