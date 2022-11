Espontánea como siempre, esta vez Rosalía ha dado un paso más ante la cámara y ha reaccionado de una manera muy divertida -y tierna, a la vez- a una llamada de su pareja, el también artista Rauw Alejandro, en mitad de una entrevista.

La catalana, que no esconde lo enamorada que está de su chico -y viceversa-, vio cómo una llamada suya interrumpía una charla con Primer Impacto en un momentazo que está teniendo cierta repercusión en las redes.

Aunque en un primer momento parecía que la artista catalana iba a contactar con Rauw, finalmente deja el teléfono: "Bueno, luego le digo", asegura. "Voy a ponerlo en modo avión", decide la intérprete de Despechá. "'Ahora le digo: amor, ahora te llamo'", explica Rosalía, visiblemente avergonzada.

. @rosalia hablando en su entrevista con @PrimerImpacto sobre su relación amorosa con Rauw: "Siempre encontramos la manera". pic.twitter.com/LBkMDd0O2s — ROSALÍA EUROPA (@rosaliaeuropa) November 8, 2022

La cantante no ha obviado las preguntas directas sobre su relación. "No es fácil, porque su agenda también es complicadísima, pero siempre encontramos la manera", cuenta. Y se explica: "Cuando no es él viajando para donde yo estoy, es viajando yo... Guardándonos días y, cuando no trabajamos, pues no trabajamos".

Además, comenta lo mucho que se apoyan: "Me encanta saber qué piensa, porque para mí, la opinión de mi madre, de mi hermana, de Rauw... son opiniones de peso", comenta la artista, que evidencia su amor por el puertorriqueño: "Se me ponen los ojos con brillitos".