Estela Grande habla sobre su trabajo en redes sociales tras haberse alejado de la televisión: "Soy estable a nivel económico gracias a ellas"

Estela Grande se dio a conocer en 2016 debido a su relación con Diego Matamoros. Desde entonces, la modelo ha participado en varios realities de Telecinco, así como ha ocupado el puesto de colaboradora en algunos programas de la cadena.

Pero, tras su ruptura con el hijo de Kiko Matamoros y las duras críticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria en la televisión, la madrileña tomo la decisión de alejarse de los focos y emprender una nueva vida.

La ahora influencer ha dado una entrevista en exclusiva para Outdoor, donde ha ofrecido varios pinceladas sobre su exposición en las redes sociales y su relación con Juan Iglesias, su actual pareja.

Estela Grande asegura que, desde que abandonó la televisión, la cual considera como un "arma de doble filo", se encuentra mucho mejor "tanto a nivel personal, como profesional y sobre todo mental".

"Creo que he encontrado un sitio donde estoy a gusto fuera de la tele, que son las redes sociales y la moda", prosigue. Y es que, prácticamente todo el contenido que la modelo publica en su Instagram, está relacionado con marcas de ropa y de maquillaje, ya que su trabajo es colaborar con ellas y darles publicidad.

Asimismo, confiesa que, aunque económicamente se pueda vivir bien e las redes sociales, hay que trabajar mucho y dedicarles tiempo: "Yo vivo de las redes y soy estable a nivel económico gracias a ellas."

En cuanto a su relación con el futbolista del Getafe, comenta que viven juntos y son una pareja estable. "Estoy muy feliz porque tengo esa estabilidad personal que siempre he querido", afirma.

Además, aprovecha unas declaraciones que ofreció hace unos días Anabel Pantoja para compararlas con su noviazgo: "Anabel decía que estaba muy feliz, pero que no era solamente por su relación con Yulen, sino que por ella misma estaba muy bien, pero que su pareja complementaba esa felicidad. Yo recalco sus palabras porque tiene que ser así".

Por último, la influencer habla sobre su futuro, del cual comenta que quiere "seguir creciendo en la moda" y que no se quiere alejar de ese mundo. Y, en el ámbito personal, comenta que no le importaría ser madre, pero que ahora mismo no se ve.