No les voy a hablar de la ‘Navaja de Ockham’, conocida también como ‘principio de economía’, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. No lo haré, porque no hay una explicación simple capaz de hacernos comprender la razón de fondo, por la que los delitos con arma blanca han aumentado de forma exponencial en nuestro país.

Cuchillos, navajas, machetes e incluso catanas, han sido utilizados recientemente en peleas callejeras. No han faltado en esas trifulcas violentas personas heridas de gravedad y víctimas mortales. El asesinato de un joven a las puertas de una discoteca del Paral·lel barcelonés, y el de otro en una zona de ocio nocturno de Salou, ha generado una enorme alarma social. Hace un par de semanas fueron noticia las peleas multitudinarias, con uso de armas blancas, en Nou Barris, Poble Sec, la Bordeta y el Raval.

La patronal del ocio nocturno y los sindicatos policiales piden tomar medidas específicas al respecto. Los cacheos no bastan y la prohibición de portar armas blancas es papel mojado.

El tema es tan complejo que, como solución, me temo que no sirve la famosa ‘Navaja de Ockham’ echando mano de la explicación más simple. Conviene actuar antes de que el fenómeno se cronifique. Urge que sociólogos, psicólogos y expertos en temas de seguridad asesoren a los gestores políticos acerca de lo que hay que hacer para evitar que, noche tras noche, una persona corra el riesgo de perder la vida a navajazos.