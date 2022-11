Alba Carrillo confiesa su fugaz aventura amorosa con el modelo Rubén Cortada: "me trincó y me morreo"

En el último capítulo del podcast que comparte con su compañera Nagore Robles, Nos hemos liado, Alba Carrillo desveló su fugaz romance con el actor y modelo Rubén Cortada. Conocida por su capacidad de hablar libremente de cualquier tema y sus problemas amorosos, la modelo no deja de sorprender.

La colaboradora del programa Ya es mediodía confesó a su compañera y a Lydia Lozano, la invitada de la semana, haber sido besada por el modelo cuando compartían pasarela. Tras las picantes confesiones de Lydia sobre su vida amorosa, la madrileña no pudo contenerse y desveló la que sería la sorpresa del programa.

“Cuando éramos modelos, los dos nos estábamos cambiando y me trincó y me morreo” aseguró la madrileña. El pasional beso ocurrió en una pasarela que ambos compartieron en Valencia. "Él es así, va a saco y me gusta mucho".

Durante todo el pódcast las tres colaboradoras de Telecinco desvelaron a sus oyentes sus vidas amorosas, sus experiencias pasadas y la vida en pareja de Lydia Lozano con su marido Charly. Hasta la fecha, Alba jamás había hablado anteriormente sobre los detalles más íntimos de relación con Rubén Cortada. Prueba de ello fueron las caras de asombro de sus compañeras.