Muere D. H. Peligro, batería de The Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers

D. H. Peligro, batería de las bandas The Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers, ha muerto este viernes a los 63 años de edad tras sufrir un accidente doméstico, tal y como recoge The Sun.

El músico, cuyo nombre real era Darren Henley, se golpeó la cabeza al caer en su casa de Los Ángeles este viernes y murió poco después. Henley disfrutó de una breve temporada como batería de los Red Hot Chilli Peppers en 1988, pero fue más conocido por ser miembro de The Dead Kennedys.

La banda escribió: "El baterista de Dead Kennedys D.H. Peligro (Darren Henley) falleció en su casa de Los Ángeles ayer, 28 de octubre. Murió por un traumatismo en la cabeza por una caída accidental. Los compromisos que están pendientes se anunciarán en los próximos días. Gracias por sus pensamientos y palabras de consuelo".

Henley reemplazó al baterista original de The Dead Kennedys en 1981 y permaneció con el grupo hasta su disolución en 1986. Luego se unió a la banda de rock Red Hot Chilli Peppers en 1988, reemplazando al baterista Jack Irons.

El rockero punk había sido compañero de la banda durante años y anteriormente había estado en un grupo de comedia llamado Three Little Butt Hairs con el cantante Anthony Kiedis y el bajista Flea. Henley ayudó a escribir algunas de las canciones del cuarto álbum de la banda, Mother's Milk, pero no actuó en él.

Peligro fue despedido del grupo en noviembre de 1988 y Chad Smith lo reemplazó semanas después, permaneciendo con la banda californiana desde entonces.

En 2001, The Dead Kennedys se reformó sin el ex líder Jello Biafra. Henley hizo una pausa a principios de 2008, pero se reincorporó al grupo en junio de 2009 y permaneció con ellos hasta su muerte.

Durante su carrera, D. H. Peligro también actuó con bandas como The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges, Reverend Jones y SSI.