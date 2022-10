Juana Acosta: "El 'me too' ha ayudado mucho y ha hecho que perdamos el miedo"

Juana Acosta, 28 de noviembre de 1976, Cali, Colombia.

La actriz Juana Acosta va a toda velocidad por la vida, pero nunca en moto. Cuando era pequeña se cayó de una y desde entonces tiene los pies en la tierra, literal y metafóricamente.

Hoy charlamos en la tienda de motos Mazarías, pero la única que se sube a una soy yo. No es la primera vez que nos vemos y cada vez que lo hacemos, además de lo obvio, su belleza abrumadora, lo que me llama la atención es su sonrisa, permanente, indeleble. Una sonrisa que podría parecer un disfraz para cubrir las penas del pasado, pero lejos de eso, es el resultado de mucho trabajo personal, de elegir ser feliz con todo lo que ha vivido, escoger la vida y no la muerte, el perdón a la venganza: "La búsqueda de la felicidad es algo de lo que me ha hablado mi madre siempre".

Arrastra una historia familiar muy dura: su hermano fue secuestrado durante ocho meses y, cuando ella tenía solo 16 años, su padre fue asesinado, producto de la situación que se vivía en Colombia: "Yo en esa época tenía pensamientos asesinos y me asusté mucho, era muy joven y me vi sintiendo cosas terribles, pero qué haces con eso y cómo lo conviertes es lo importante, si vas hacia la vida o hacia la muerte... y yo decidí ir hacia la vida".

Tomar decisiones y hacer terapia, algo esencial es todos sus procesos vitales: "Sin terapia no podría estar aquí hablando contigo como estamos hablando, yo tuve que haber curado para poder usar ese material y volverlo arte". Y eso es lo que ha hecho en El Perdón, el espectáculo con el que vuelve al teatro Bellas Artes de Madrid hasta el uno de noviembre.

Se trata de un proyecto de danza, junto con el Premio Nacional Chevi Muraday, que nace de su historia personal, algo que viene de lo más crudo y se convierte en lo más delicado y sublime: "Ha sido un viaje impresionante… he tenido que hacer una preparación casi de una deportista de élite".

Ella está acostumbrada a hacer deporte y además bailaba hace años y, aun así, el entrenamiento ha sido duro: "Me he enfrentado a ensayos de cinco horas al día, afortunadamente el cuerpo tiene memoria".

Emma Goldman dijo eso de 'si no bailas, tu revolución no me interesa' y Juana siente algo parecido. Feminista y revolucionaria, acaba de crear una productora con su hermana llamada Calite Films: "Desarrollamos historias de mujeres, siempre las protagonistas seremos mujeres". Dos mujeres haciendo historias de mujeres, porque ella ha sentido en sus carnes la desigualdad en la profesión, ha tenido que convivir con las etiquetas de "guapa" y de "latina" y asegura que "estas cosas siguen pasando, pero está mejorando".

"Creo que el Me too ha ayudado mucho y ha hecho que perdamos el miedo" y añade que "estamos en un momento de empoderamiento femenino", pero que "es importante que pasemos a hacer, que dejemos de quejarnos y hagamos". Por eso se considera una mujer de acción en su profesión y en su vida personal, bueno, para casi todo, porque lo que nunca hará es montar en moto.