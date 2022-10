Joan Ignasi Elena asegura que no habrá cambio de comisario jefe en diciembre

Finalmente, hoy se ha producido a esperada comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en el Parlament, y lógicamnete, la oposición ha aprovechado para lanzar una ofensiva contra el máximo responsable de las fuerzas de orden en Cataluña.

El conseller ha insistido en que no se producirá un cambio de comisario jefe de los Mossos d'Esquadra el próximo mes de diciembre. "Hay que diferenciar entre lo que dicen que digo y lo que realmente digo", ha declarado Elena a la comisión de Interior en relación a las informaciones que sostenían su intención de situar a una mujer al frente del cuerpo a finales de año.

Otro tema importante que se tenía que tratar en la comisión versaba sobre las acusaciones que hizo el ex conseller de Interior Miquel Sàmper la semana pasada de que algunos mandos de los Mossos habían manipulado investigaciones judiciales. El conseller ha zanjado el tema asegurando que es "evidente" que no se produjeron y que generan mucha indefensión para las personas sobre quienes recae la acusación.

Estas explicaciones no le han servido al conseller para acallar la tónica general de crítica de los diferentes grupos parlamentarios, que han coincidido en señalar que que el conseller ha llevado "inestabilidad" al cuerpo de los Mossos d'Esquadra con la destitución del comisario jefe Josep Maria Estela. Otro de los argumentos generalizados entre los diputados que han intervenido ha sido acusar a Joan Ignasi Elena de "politizar" a la policía y de llevar el "sin rumbo ya la deriva".

Los portavoces de las diferentes formaciones han cuestionado las explicaciones de Elena en comisión parlamentaria, que consideran que no han satisfecho los interrogantes que tenían. Todos ellos han coincidido en que los últimos hechos han puesto el cuerpo en el foco mediático y han lamentado que no "se haya estado a la altura".

Refriega con Espadaler

Uno de los encontronazos más fuertes de la sesión ha sido con el portavoz socialista, Ramon Espadaler, que ha criticado a Elena por "reiterar" un discurso que ya han oído "mil veces". Espadaler se ha mostrado sorprendido de que el conseller "no se plantee dimitir", ya que el presidente Pere Aragonès "no se puede permitir el lujo de cesarlo”. Espadaler ha señalado que el cuerpo de los Mossos actualmente está "menos cohesionado, menos respetado y más politizado", algo que provoca que trabaje "con menos estabilidad".

Por otra parte, ha acusado a Elena de querer un cuerpo "sumiso" que le diga "amén" a todo, y de haber "sembrado" la inestabilidad. "Ha puesto la nariz de una manera chapucera en la jefatura y ahora ha dado un paso más, desde nuestra perspectiva, preocupante", ha concluido.

En su respuesta a las acusaciones de Ramon Espadaler, el conseller de Interior ha empezado afirmando que "lo que da estabilidad al cuerpo es aumentar sus efectivos y sus recursos". Pero la refriega ha seguido después y ha subido de tono cuando Elena ha atacado reprochando a Espadaler antiguas afirmaciones. “¿Recuerda que el nombramiento de Estela era un cambio de cromos con Junts?”, en alusión a que a principios de año nombró a Estela como comisario jefe y a Eduard Sallent como segundo del cuerpo, y Espadaler aseguró que se trataba de un pacto entre Junts per Catalunya y Esquerra en el que los post-convergentes ponían a Sallent y ERC a Estela. “¿Recuerda que dijo que era un cambio de cromos? ¿Recuerda que dijo que era evidente y que era obvio?”, ha reprochado Elena a Espadaler.

Antiguos socios

En cuanto a Junts, Mercè Esteba ha lamentado que últimamente "todo sean sorpresas y cambios" en el marco de un departamento que va "sin rumbo y la deriva" si no se pone "remedio". Según Esteba en Interior falta una estrategia y le ha reprochado aspectos concretos, como por ejemplo, que no se ha convocado al Consejo de Seguridad de Catalunya, o no se haya realizado el Informe Anual de Seguridad desde 2019.

La respuesta de Elena ha reprochado que las críticas que han hecho hoy no las hacían hace dos semanas, cuando todavía estaban en el Govern. "Estaría bien que sus posiciones se parezcan a las que defendían antes", ha rematado.

Resto de grupos

El resto de grupos han seguido en la línea de reprobar la gestión de Joan Ignasi Elena. Por parte de Vox, Sergio Macian, ha afirmado que "no puede estar orgulloso de la gestión del cuerpo" y que "cada escándalo compromete el prestigio, la estabilidad y la credibilidad del cuerpo".

Xavier Pellicer, de la CUP, ha pedido que "no se esconda nada", y ha admitido que el nombramiento de Sallent, como nuevo jefe de los Mossos, no les ha gustado porque es "el principal responsable de la represión de las movilizaciones post sentencia, no nos genera confianza".

De los comunes, el diputado David Cid ha recordado a Elena que tiene el deber de no "desestabilizar" en el cuerpo y que esta es la última oportunidad de dar soluciones y estabilidad, "no tendrá otra para resolver la herida abierta que ha hecho aún mayor".