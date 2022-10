Travis Scott sale al paso de los rumores de infidelidad a Kylie Jenner

Fue hace tres años cuando Rojean Kar, una influencer y modelo de Instagram, negó haber tenido nada, ni una aventura ni una relación, con Travis Scott, actual pareja y padre de los hijos de Kylie Jenner, si bien una gran cantidad de fans siempre creyeron que ella fue la responsable de la ruptura de la pareja por aquellas fechas. Sin embargo, hace unos días ella misma compartía en su red social favorita unos vídeos en sus stories desde un set de rodaje en el que estaba el rapero dirigiendo un más que probable videoclip.

"Obvio, soy yo la que estoy dirigiendo", escribía Rojean Kar en una de esas historias en las que se le podía ver al lado del monitor de rodaje y sin que nadie esté intentando echarla, desatando nuevamente los rumores de que el músico le habría sido infiel a la Kardashian.

Scott, por su parte, ha estallado. Ante sus 46 millones de seguidores en Instagram, el artista de 31 años ha subido un mensaje muy claro que dice: "Están sucediendo demasiadas cosas feas. Una persona que no fue invitada se puso a sacar fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set cerrado al público y mientras yo dirigía un video".

"Digo esto por última vez: No conozco a esta persona. Jamás he estado con esta persona. Así que por favor, parad con vuestros ciberjuegos y con esa narrativa ficticia", ha continuado Scott, quien acto seguido ha subido dos stories más: una de una compañera de rodaje afirmando que Kar nunca estuvo allí y otra que estaba fechada el "14 de febrero, 8:09 PM" y en la que aparecía una mesa romántica: "Si no estabas en esta mesa el día de San Valentín, entonces no estuviste conmigo".

Pero Kar no se ha quedado callada y ha alzado aún más la voz en este triángulo amoroso. "Imagínate decir que no me conoces e intentar convencer a Internet de que nunca has estado conmigo cuando cien por cien que has estado conmigo, cuando todo el mundo te ha visto conmigo, cuando tengo fotos y vídeos tuyos íntimos conmigo. Hombre, por favor", ha escrito la influencer.

A continuación, además, ha dado detalles concretos: "Ese día de San Valentín sí que nos vimos. Yo salía corriendo por la puerta y tenía a todas las chicas que conozco gritándome cosas como '¡Oye, que Travis pregunta por ti, vuelve!'. ¿Vamos a fingir también que eso no ha sucedido?".

"Engañas a esa perra todas las putas noches. Toda la jodida ciudad lo ha visto", ha finalizado Kar. Ahora solo queda la protagonista de su frase, Kylie Jenner, se pronuncie.