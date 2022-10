Andrés Velencoso incendia Instagram posando con la ropa justa: "Semana fría"

Andrés Velencoso ha vuelto a incendiar Instagram. El actor y modelo español publicó este pasado domingo una nueva fotografía, en la que presume de cuerpazo en la intimidad de su hogar, que no ha tardado en triunfar en la plataforma.

En la imagen, el catalán disfruta de los leves rayos de sol que entran por un amplio ventanal, cubierto parcialmente por una larga cortina blanca, mientras toma una bebida sentado en la mesa.

Leyendo una revista y con el pelo alborotado, el intérprete posa ataviado solo con unas gafas y un pantalón negro, con el torso desnudo luciendo abdominales.

"Frieze week (semana fría)", ha escrito Velencoso junto a la imagen, en referencia a la bajada de temperaturas experimentada en los últimos días.

El modelo se encuentra inmerso en su nuevo proyecto profesional: el lanzamiento de su línea de ropa de la mano del grupo Cortefiel. Así lo ha mostrado él mismo en sus últimos post en redes sociales.

Con un 'reels' de Instagram, ha mostrado desde el gran anuncio de OOTO, las siglas de 'Out of the office', antes de acceder a una tienda de Cortefiel para probarse algunas de las prendas de su marca para enseñárselas a todos sus seguidores y charlar tranquilamente con algunos clientes.