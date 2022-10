India Martínez responde a las críticas por posar en bikini: "Soy una mujer libre"

India Martínez se ha visto obligada a responder a las críticas que algunos usuarios le han dejado en sus redes sociales pocas horas después de subir una fotografía en bikini. La cantante ha sido tajante, aunque no ha prescindido de su sentido del humor.

La artista compartió este domingo una imagen donde aparecía posando en la orilla de la playa, tumbada sobre unas rocas, para anunciar que cumplía 37 años. "¿Qué tal me sientan?", preguntó, recibiendo una oleada de elogios, pero también algunos reproches.

Hay internautas que consideran que la artista enseña "demasiado cacho". "No caigas en este tipo de contenido en busca de likes y comentarios de babosos" o "No toca que tú, que eres una gran artista, enseñes tu cuerpo como si fueses una instagramer cualquiera" se lee entre los mensajes.

Por ello, la cantante, muy rotunda, no ha dudado en contestar este lunes. "A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante... O que no me hace falta enseñar... O que es para provocar al personal... Lo hago porque me da la gana, porque me da igual lo que piensen los demás y porque soy una mujer libre", ha expresado.

Eso sí, más allá de darle importancia, ha preferido reírse de las críticas. "Tío, un poquito de tregua en los insultos que ha sido mi cumpleaños... ni eso respetáis", ha contestado a un usuario que le echaba en cara que siempre luzca "magra".