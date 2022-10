Quién fue Sissi Emperatriz, la consorte de Austria y de Hungría que llegó al trono por sorpresa

Isabel de Baviera, también conocida como Isabel de Austria y comúnmente recordada como Sissi Emperatriz, es un personaje histórico real, que en nuestros días se ha convertido en una figura mítica que llena páginas de libros y horas de series y películas.

Nació en Múnich, el 24 de diciembre de 1837, fruto del matrimonio entre el duque Maximiliano de Baviera y su esposa María Ludovica, por lo que vivió su infancia en el castillo de Possenhofen de Baviera, donde forjó una personalidad que nada tenía que ver con los convencionalismos de la nobleza y realeza de aquella época.

De este modo, destacaba en ella su espíritu libre, su afición por deportes como la esgrima, sus habilidades como jinete, el gusto por los viajes y la evasión de sus tareas y responsabilidades como monarca.

De hecho, los expertos historiadores apuntan a que Sissi fue un alma desubicada, que vivió la vida que le tocó, pero la cual repudiaba. Todo ello es destacado porque Elisabeth (Sissi) se convirtió en la emperatriz de Austria desde 1854 y hasta 1898, un cargo que compartió con el de reina consorte de Hungría desde 1867, así como con otros muchos títulos nobiliarios referentes a la Casa de Habsburgo-Lorena.

Una emperatriz por sorpresa

Su llegada al mayor puesto de mandataria en Austria como emperatriz fue una completa sorpresa para todos, ya que se produjo después de un encuentro entre el emperador de Austria, Francisco José, y Helena, hermana de Sissi.

Este encuentro se producía para que Helena, de carácter completamente opuesto al de Elisabeth, se convirtiera en la esposa del emperador. Sin embargo, este cayó rendido a los encantos de Sissi. A pesar de que todo el entorno trató de hacer desistir a Francisco José en su idea de casarse con ella, nadie le hizo cambiar de opinión.

La boda entre Francisco José I y Sissi

Así, el 24 de abril de 1854, Sissi se convertía en emperatriz consorte al casarse con Francisco José I en la Iglesia de los Agustinos de Viena, como recogen desde la web de información y servicios oficiales y actuales de la ciudad de Viena.

Sin embargo, el matrimonio no comenzó como se esperaba, ya que se sabe que la joven no consumó su matrimonio con el emperador hasta pasadas varias noches, lo que causó la decepción y la burla de todo el entorno. Así, todo el mundo pensaba que no estaba preparada ni era digna de ser la emperatriz de Austria, lo que le causó uno de los muchos cuadros de depresión que sufrió a lo largo de su vida.

Igualmente, su nueva vida como emperatriz, sus responsabilidades y sus obligaciones causaban en Sissi mucho desasosiego, ya que nada tenía que ver ese estilo de vida con lo que ella hubiera deseado. A todo ello, se le sumaba el carácter autoritario de su suegra, la archiduquesa Sofía, una de las voces más críticas en lo que se refería a la nueva emperatriz.

Los cuatro hijos de Sissi Emperatriz

Isabel de Baviera tuvo un total de cuatro hijos a lo largo de su vida, fruto de su matrimonio con el emperador Francisco José I de Austria, aunque su labor como madre se vio frustrada, de nuevo, por culpa de la archiduquesa Sofía, ya que esta pensaba que no estaba preparada para educar a los niños, como recoge National Geographic.

La primera de los cuatro hijos de Sissi fue Sophie (Sofía), que nació en 1855. Un año después nació Gisela. Posteriormente, en 1858 nació el príncipe heredero, Rudolf (Rodolfo). En último lugar, nació Marie Valerie (María Valeria), en el año 1868-1924.

Uno de los momentos trágicos de la vida de Sissi tiene que ver con la muerte prematura de su hija mayor, Sofía. Los emperadores tenían que viajar a Hungría en 1857. La archiduquesa se negó a que se llevaran a las dos niñas, pero Sissi no hizo caso de la decisión y ambas viajaron con los padres.

Ya en Hungría Sofía se contagió de disentería y murió en Budapest en el mencionado año, lo que causó otra de las fuertes depresiones en la emperatriz, que devolvió de nuevo a su suegra las tareas de cuidado y educación de Gisela y, posteriormente, de sus otros dos hijos.

Luto perpetuo por la muerte de su hijo

La emperatriz Sissi tuvo posteriormente varias recaídas en su enfermedad mental, por lo que viaja largas temporadas fuera de Viena para alejarse de la corte. Fue a partir de 1862 cuando regresó a Viena completamente recuperada, aunque con la condición de no hacerse cargo de las responsabilidades y toda la parafernalia que suponía la corte.

Otro de los sucesos que marcaron la vida de Sissi tiene que ver, precisamente, con su hijo Rodolfo, el heredero al trono, que se casó con Estefanía, una joven conservadora y tradicional que nada tenía que ver con la entonces emperatriz y tampoco con su propio esposo.

De hecho, en 1889, Rodolfo apareció muerto en un pabellón de caza junto a su amante, María Vetsera. Todo parece apuntar que fue él quien disparó a la joven y, posteriormente, se suicidó.

Esto causó un cambio en Isabel, que se mantuvo de luto perpetuo por el resto de sus días. Fue en 1898, en uno de sus viajes, cuando Elisabeth fue asesinada por Luigi Lucheni, que le clavó un estilete cerca del corazón. Fue enterrada en la cripta de los Capuchinos, en Viena, en contra de lo que dejó escrito en su testamento, donde indicaba que quería ser sepultada en su palacio en la isla griega de Corfú.