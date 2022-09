Elton John asegura que Michael Jackson era "una persona inquietante para tener cerca"

El cantante y compositor Elton John, de 75 años, habló sobre el llamado 'rey del pop', Michael Jackson, en sus memorias, donde recordó sus encuentros con el cantante, que falleció en 2009 a los 50 años.

El cantante explicó que conoció a Jackson por primera vez cuando el desaparecido artista era aún un niño y que cambió mucho posteriormente.

"Conocía a Michael desde que tenía 13 o 14 años", escribió Elton en sus memorias. "Era el niño más adorable que puedas imaginar. Pero en algún momento de los años intermedios, comenzó a alejarse del mundo y de la realidad, como lo hizo Elvis Presley".

Para Elton John ese cambio lo promovieron los medicamentos que comenzó a tomar y de los que generó una dependencia. "Dios sabe lo que estaba pasando por su cabeza y Dios sabe qué medicamentos recetados le estaban atiborrando, pero cada vez que lo veía en sus últimos años, salía pensando que el pobre hombre había perdido totalmente la cabeza", escribe Elton en sus memorias.

El cantante insiste en que no es una forma de hablar cuando habla de perder la cabeza. "No me refiero a eso de una manera alegre. Era realmente un enfermo mental, una persona inquietante con quien estar", afirmaba.

Sobre las múltiples acusaciones que pesaron sobre Michael Jackson de pederastia, Elton John no se acaba de pronunciar, pero sí habla de la relación de Jackson con los niños y los adultos. "Por alguna razón, parecía que no podía hacer frente a la compañía de adultos en absoluto".