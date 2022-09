Empresaris valencians traslladen a Brussel·les la seua preocupació pel bloqueig comercial amb Algèria

Malgrat que Algèria va alçar la suspensió de les domiciliacions bancàries, a través d'un segon comunicat de l'Associació de Bancs i Institucions Financeres (ABEF), la situació és pràcticament de "plena paralització" de les relacions comercials.

"Tot el sector industrial (fregides i esmalts, ceràmica, química, plàstics, tèxtil, calçat, alimentació i marbre) pateix interrupcions en les exportacions i importacions dels seus productes. Existeix un bloqueig real de les domiciliacions bancàries, els certificats d'origen han caigut en picat i ports i duanes no responen amb criteri únic i transparent", adverteix el titular de la CEV en un comunicat.

"Preocupa que la situació no estiga en vies de solució i que estiguem perdent quota de mercat enfront d'altres exportadors europeus", afirma Navarro, per a qui existeix temor al fet que es produïsca escassetat en certs productes que empreses valencianes establides a Algèria importen per a la seua transformació, acabat i posterior venda local en eixe estat o per a exportar a tercers països.

Per aquest motiu la patronal autonòmica, en coordinació amb la CEOE, estiga traslladant a les institucions comunitàries aquesta problemàtica, que afecta en major grau a les empreses de la Comunitat, i estiga interessada a conéixer de primera mà qual és l'estratègia de la UE per a bregar amb el bloqueig comercial a un estat membre.

Per la seua banda, el director adjunt de Comerç Internacional de la Comissió Europea s'ha interessat per la realitat del teixit productiu de la Comunitat i ha traslladat als representants de la CEV que treballen, sempre dins del respecte a l'acord d'associació entre la UE i Algèria, per a buscar solucions a aquest conflicte.

El president de la patronal valenciana li ha convidat a visitar la Comunitat per a conéixer de primera mà el potencial de la regió en matèria de comerç internacional, així com explicar a l'empresariat autonòmic la tasca que realitzen a Brussel·les.

Aquesta reunió, en la qual també ha participat l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, forma part d'una sèrie de trobades que Salvador Navarro mantindrà entre aquest dilluns i dimarts amb representants d'institucions europees. L'agenda de treball ha inclòs una trobada amb la coordinadora de l'oficina de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea a Brussel·les, Leticia Casañ, i la delegada de CEOE a Brussel·les, Isabel Yglesias.

Durant aquest dimarts 27 completaran l'agenda les reunions programades amb l'economista cap d'Estratègia i Anàlisi Econòmica en la direcció general de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pime de la Comissió Europea, Ramón Arjona, i amb la directora de Mercats de Carboni i Mobilitat Neta en la direcció general d'Acció pel Clima de la Comissió Europea, Beatriz Yordi.