La Plataforma Trans demana la destitució de Bravo per qualificar la Llei Trans d'"aberració"

En aquesta xarrada amb l'exministra Carmen Calvo, que va tindre lloc divendres passat, Bravo va qualificar aquesta llei de "gran error" per "com està conceptuada i plantejada", en considerar que "suposa un atac frontal als drets de les dones i desnaturalitza el concepte biològic del sexe". "És una aberració", va dir, i va advertir que al seu juí genera "inseguretat jurídica".

Per a la Plataforma Trans, amb aquesta intervenció, la consellera va llançar "informacions falses" com que aquesta llei perjudica les dones lesbianes perquè les discrimina, "sense aportar en què es fonamentava per a arribar a una conclusió tan allunyada de l'articulat real". També reclama depurar responsabilitats a la diputada provincial d'Igualtat, Isabel García, des de la delegació de la qual es va organitzar i va finançar el Feminari.

Segons critica en un comunicat, en la jornada es van abocar "afirmacions radicalment contràries a la defensa de la igualtat, com animar a paralitzar les lleis de reconeixement de drets de les persones trans", entre unes altres. Al seu juí, és d'"extrema gravetat" i un "escàndol" que s'hagen pogut produir fets "absolutament contraris a les polítiques d'igualtat, contra un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, com és el de les persones trans", i en un acte organitzat per una institució pública.

"Hem assistit a un espectacle on càrrecs institucionals han abocat bulos i desinformacions sobre la Llei Trans i han qualificat el nostre dret humà a la identitat com una aberració, retornant-nos als temps més foscos de la moral i la persecució del règim franquista", rebutja Mar Cambrollé com a presidenta de Plataforma Trans, i adverteix que "tot açò contribueix a fomentar un clima de demonització social cap a les persones trans en un context d'augment d'agressions".

CRÍTIQUES DE COMPROMÍS

Compromís, que governa en la Generalitat al costat de PSPV i Unides Podem, ha coincidit a rebutjar les paraules de Bravo des del seu compte oficial en Twitter, i ha recalcat que "aquesta no és la postura del Botànic". "Consellera, el que és una aberració és intentar dividir el col·lectiu LGTBI per a atacar la part més vulnerable, com les persones trans", avisa l'exsíndic de la coalició en Les Corts, Fran Ferri, encara que remarca que "afortunadament, el govern valencià ha impulsat la Llei Trans i la Llei LGTBI més avançades de l'Estat".

També la regidora de Gestió de Recursos de València, Luisa Notario, exigeix a Bravo que no parle en el nom de les dones lesbianes, mentre el diputat autonòmic Ferran Barberà titla de "vergonyosa i transfòbica" l'actitud de la consellera.

A més de la coalició, una altra de les crítiques a Bravo arriba de l'activista Carla Antonelli, qui va ser la primera diputada trans d'Espanya amb el PSOE. "Em rebenten les oïdes, sagnen els ulls, produeix repugnància i fa vergonya aliena", afirma en un 'tuit', en el qual es congratula que la Llei Trans serà una realitat gràcies al Govern de coalició PSOE-Podem "i la gent decent".

Per contra, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha assenyalat als mitjans, preguntada per aquesta qüestió, que se celebren "infinitat de fòrums" per a "parlar tant de la llei trans com, per descomptat, de totes aquelles qüestions que es puguen veure en perill de la reivindicació feminista i el moviment feminista té tot el dret del món a exposar-ho i expressar-ho de la mateixa manera que tots els moviments LGTBI estan treballant perquè la Llei Trans s'aprove i responga a totes les necessitats".

VALCÁRCEL

Per la seua banda, com a senador de Compromís, Carles Mulet ha registrat una pregunta parlamentària per a saber si el Govern "manté la confiança" en la filòsofa Amelia Valcárcel -que també va participar en el Feminario- per a continuar sent membre del Consell d'Estat, "després d'afirmar en públic i burlant-se que les persones trans són simplement persones amb perruca". "La transfòbia del PSOE supera el permès", afig en un missatge en Twitter.

Per part del PSOE, des de la secretaria federal LGTBI que encapçala Víctor Gutiérrez s'ha fet referència també al Feminario amb una imatge en Twitter de la xarrada que van compartir Amelia Valcárcel, la doctora en Filosofia Alicia Miyares i l'advocada de família Paula Fraga i el text: "Aquestes persones no representen la posició del Partit Socialista, es representen a elles mateixes", i lamenta que aquest tipus d'espais de debat "siguen tan poc plurals i no acullen posicions diverses".

SUPORT DE DONES PROGRESSISTES

Enfront de les crítiques, la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana manifesta el seu "absolut suport" a la Diputació de València i a "totes i cadascuna de les persones participants" en la trobada, en considerar que el fòrum és una cita de referència per al moviment feminista i que serveix per a seguir avançant "en la igualtat real i en la fi de les violències".

Aquesta federació, al costat d'una vintena d'associacions de dones, rebutja els "durs atacs" que creu que s'han abocat contra el Feminario i les ponents, "dones compromeses amb la igualtat".

Al seu juí, és "inadmissible" que entitats que "suposadament" defenen els drets LGTBI o persones amb càrrecs o veu destacada en partits d'esquerres desqualifiquen al conjunt del moviment feminista o el titlen de transfóbic "sense més base que la inclusió d'una taula en la qual expertes de reconegut prestigi van parlar sobre el concepte sexe i gènere i van fixar posició entorn de la Llei Trans".

Un projecte el contingut actual del qual, adverteix, suposa "un retrocés per a les dones i deixa desprotegida no només a la infància, sinó al propi col·lectiu que teòricament tracta de defendre": "El moviment feminista, com demostren els fets i la història, no només no és transfóbic, sinó que la bandera de la lluita pels drets LGBI, com va expressar Amelia Valcárcel, és també una bandera feminista".

En tot cas, la federació adverteix que l'"intent de censura" per part de la secretaria LGTBI del PSOE és "intolerable en democràcia". Exigeix així una rectificació o "algun tipus de resposta" per part dels màxims responsables d'un partit que assegura que està "fermament compromès amb els drets de les dones".