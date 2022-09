Ribó planteja a Nàpols la necessitat d'impulsar "ciutats amb port, en lloc de ports amb ciutat"

Ribó ha participat en la taula redona "Els alcaldes de les ciutats portuàries", on ha plantejat els progressos i les complexitats de València en la seua relació amb el port, i ha subratllat la necessitat que els desenvolupaments estratègics i d'infraestructures estiguen sempre "sobre els conceptes de sostenibilitat, protecció del medi ambient i solidaritat", ha indicat el consistori en un comunicat.

Aquesta xarrada d'obertura ha donat pas a la taula redona protagonitzada pels alcaldes d'importants ciutats portuàries nacionals i internacionals, entre ells, l'alcalde de València, Joan Ribó, qui ha intervingut al costat de l'alcalde del municipi i ciutat metropolitana de Nàpols, Gaetano Manfredi; l'alcalde de Rijeka (Croàcia), Marko Filipovic; i els alcaldes de les ciutats italianes de Livorno, Lucca Salvetti; Monfalcone, Anna Maria Cisint; Gènova, Marco Bucci; Rávena, Michele de Pascale; i Palerm, Roberto La Galla.

Davant tots ells, Joan Ribó ha posat de manifest les "similituds entre els problemes i els avanços que es donen entre les ciutats del món i els seus ports, i els que veiem en aquests moments en la relaciones ciutat-port a València".

Ribó s'ha referit als elements "més complexos" d'aquesta relació, com la problemàtica de l'ampliació del Port, i la necessitat de tindre un informe mediambiental que garantisca que no hi haja afeccions importants a nivell de l'ecosistema.

L'alcalde de València ha defès la idea de treballar "per a desenvolupar ciutats amb port, en lloc de ports amb ciutat", i s'ha manifestat en favor de tornar la mirada "a altres ports propers, com Sagunt o Castelló, de mateixa manera que s'han ampliat i unificat les ports d'altres ciutats capdavanteres com és el cas de Bruixes i d'Anvers (a Bèlgica)".

En les sessions estan previstes també les intervencions de representants del CNR IRISS i del Propeller Club, així com de l'Autoritat Portuària del Mar Tirré Central, del Màster en Planificació i Disseny Sostenible d'Àrees Portuàries de la Universitat de Nàpols Federico II, Campània, i de l'Associació Internacional per a la Col·laboració entre Ports i Ciutats, REPTE. L'auditori de l'Escola Politècnica i Ciències Bàsiques de Nàpols, de la Universitat de Nàpols Federico II, acull les sessions.

En la seua intervenció, Ribó ha exposat els fruits de la línia de col·laboració entre el municipi de València i el Port, que han permès el desenvolupament d'espais com la Marina de València i de projectes com el Parc de Desembocadura. "Es tracta d'aplicar una manera de gestió dels recursos públics per a la ciutat, sempre per als seus habitants i visitants", ha subratllat l'alcalde davant les i els representants de diferents urbs i entitats portuàries europees.