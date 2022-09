Mas assegura que Igualtat ha duplicat en set anys el nombre de centres i places d'atenció primerenca de la Comunitat

Així ho ha destacat aquest dilluns en la visita que ha realitzat a alguns dels centres per a persones amb diversitat funcional que gestiona l'associació APSA en la província d'Alacant. Concretament, Mas ha visitat les instal·lacions de dos dels centres d'atenció primerenca de l'associació, on ha felicitat per la "gran tasca que realitzen per a donar resposta, el més prompte possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els menors que acudeixen a ells".

Allí, Mas ha explicat que en aquests moments, la Comunitat Valenciana disposa d'una xarxa pública d'atenció primerenca composta per 61 centres i 3.412 places, que oferixen una atenció "integral, de qualitat, personalitzada i individual que potencie les capacitats de les xiquetes i xiquets que són atesos", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per a poder dur a terme aquesta transformació, la Conselleria ha anat incrementat any rere any el pressupost per al finançament de places i poder ampliar, d'eixa manera, l'oferta d'aquest tipus de recurs. Com a resultat, ha puntualitzat la vicepresidenta, s'ha passat de 35 centres en 2015 a 61 enguany i de 1.476 places a les 3.412 actuals. Aquest increment, "ha permès realitzar atencions especialitzades a 8.515 xiquetes i xiquets amb trastorns de desenvolupament neuronal".

El tractament proporcionat per aquests centres és ambulatori, la qual cosa significa que els xiquets i xiquetes reben sessions de tractament de 45 minuts, amb una freqüència planificada que pot ser setmanal, quinzenal, mensual o trimestral. A més, compten amb un equip de professionals amb caràcter multidisciplinari perquè la intervenció puga abastar els aspectes biològics, psicològics, educatius i socials de cada xiquet, del seu entorn i, especialment, de la família.

Quant al finançament, Aitana Mas ha precisat que la Conselleria va destinar l'any passat 16.745.848 euros per al manteniment de les places d'atenció primerenca, que es financen a través del concert social amb entitats sense ànim de lucre, i de la modalitat de contracte programa amb entitats locals que gestionen aquest tipus de centres.

Finalment ha recordat que la Conselleria d'Igualtat finança, a través del model de concert social, 391 places de tots els recursos per a persones amb diversitat funcional que gestiona l'associació APSA en la província d'Alacant, amb un pressupost en 2021 de 4,31 milions.

A més dels dos centres d'atenció primerenca, la vicepresidenta també ha visitat la residència i el centre ocupacional 'San Juan' de l'entitat.