Alqueria.- Rodríguez: "Jo no vaig recomanar a ningú ni hi havia cap objectiu de col·locar ningú"

L'expresident de la Diputació de València amb el PSPV i actual alcalde d'Ontinyent per la Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha negat aquest dilluns que es creara una estructura ad hoc per a col·locar a dit a persones afins en l'extinta Divalterra: "Jo no vaig recomanar a ningú i no hi havia cap objectiu de col·locar a ningú per a posar-li un sou públic". De fet, ha assenyalat que si hi haguera hagut "un afany" de col·locar a dit a gent, no hauria deixat sense cobrir 10 places d'assessor que la llei li permetia.