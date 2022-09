La Generalitat destina 26 milions a millorar els sistemes d'informació d'educació, universitats i cultura

Amb aquest objectiu ha tret a licitació un contracte que permetrà, al llarg de 26 mesos, escometre el desenvolupament i la millora contínua de les plataformes i sistemes que donen servici a aquestes àrees, englobades en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

El contracte se centrarà en set àrees prioritàries que engloben, entre uns altres, els següents servicis: processos TIC, plataforma Ítaca i Secretaria Digital, registre de personal docent i de gestió de centres, plataformes educatives del Centre Digital Col·laboratiu (CDC) i entorn virtual d'aprenentatge Aules, LliureX, proves d'accés a la universitat (PAU) o sistema de preinscripció universitària, detalla l'administració autonòmica en un comunicat.

La licitació contempla la gestió del sistema de gestió acadèmica i administrativa (Ítaca), en el qual es troben integrats tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana, ja siguen públics, concertats o privats dels següents ensenyaments: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i grau superior, idiomes, música, dansa i altres ensenyaments de règim especial, així com de formació de persones adultes.

A més, s'inclouen altres sistemes que també utilitza la ciutadania, com la Secretaria Digital, que és un altre dels elements que permet completar la correcta gestió telemàtica dels centres educatius. La Secretaria Digital té una funció similar a la carpeta ciutadana, però està destinada a servir a famílies i alumnat, quant a aquells procediments administratius que realitzen davant la secretaria de qualsevol centre.

Així, si l'aplicació WebFamilia permet la comunicació quotidiana i diària amb l'equip directiu, el cos docent i el tutor o la tutora, la Secretaria Digital cobrix les necessitats de la secretaria i l'objectiu és que, en el futur, tots dos sistemes s'integren.

El director general de TIC, José Manuel García Duarte, ha destacat que "estem escometent una important renovació tecnològica d'ÍTACA, que conté més de 2 milions de dades acadèmiques de l'alumnat i permet la gestió anual d'entre 800.000 i 900.000 matrícules per curs acadèmic"

García Duarte ha agregat que "la nova versió d'Ítaca incorporarà funcionalitats de gestió digital, com un tramitador electrònic, la generació de resolucions massives de procediments amb firma electrònica i la gestió compartida entre els centres i els servicis centrals i territorials".

"D'aquesta manera, -ha continuat- eliminarem plataformes intermèdies i centenars de milers de papers cada curs, avançant en l'administració electrònica. A més, la gestió telemàtica es complementarà amb l'ús en els centres del portafirmas online, que ja s'utilitza en la Generalitat".

PROGRAMA EDIFICANT

En el contracte també s'inclou el desenvolupament del registre de personal docent i dels sistemes de gestió educativa, que permeten la tramitació dels processos de selecció i provisió del professorat i la seua formació. També la gestió del programa Edificant o la gestió del bo infantil per a les famílies de 0 a 2 anys.

A més, es contempla el manteniment de les plataformes educatives del Centre Digital Col·laboratiu (CDC), de l'entorn virtual d'aprenentatge Aules o de les pàgines web dels centres en PortalEdu, entre uns altres.

Així mateix, la licitació donarà servici a la distribució GVALinux de la Generalitat, coneguda com LliureX, que es compon d'un sistema operatiu de programari lliure i un conjunt d'aplicacions ofimàtiques, didàctiques, de gestió TIC i d'integració amb altres sistemes d'informació de la Generalitat.

Finalment, s'inclouen els sistemes per a la gestió del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, per al registre d'activitats esportives, per a les eleccions federatives, els sistemes destinats a la gestió de les proves d'accés a la universitat (PAU) o a la preinscripció universitària, els sistemes d'innovació, ciència, investigació i societat digital i els de acreditació de coneixements del valencià.