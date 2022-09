El cartell de Trovam incorpora artistes com Tesa, Colomet, La Ludwig Band, Muerdo o Chill Mafia

La Fira Valenciana de la Música Trovam ha donat a conéixer la programació artística completa de la seua desena edició que tindrà lloc entre el 2 i el 5 de novembre a Castelló de la Plana. Més de 40 artistes formen part d'un cartell que omplirà de música les diverses sales de l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló així com diferents punts de la capital de la Plana Alta. Als noms ja coneguts de Xavi Sarrià, Smoking Souls, Depedro, Carraixet, Marala o Low, ara s'uneixen altres intèrprets com Tesa, Colomet, La Ludwig Band, Muerdo, Chill Mafia o Las Dianas.

La desena edició de la Fira Valenciana de la Música es manté com un dels aparadors més importants de les propostes autòctones. Així, el públic podrà gaudir de l'últim projecte de la rapera Tesa, qui posarà de llarg Rap d'arell. En companyia del cantaor Jonatan Penalba, l'artista d'Almussafes renova el llenguatge del hip-hop a través de la música tradicional, i viceversa. Qui també estarà a Castelló de la Plana serà Paloma Aparisi, coneguda amb el nom artístic de Colomet. La música urbana, el reggaetón i el pop electrònic caracteritzen un projecte que ha cristal·litzat en temes com 'DxVida', 'Massa Benimaclet' i 'Por ti'.

Com és habitual, la Fira també acollirà propostes arribades d'altres punts de l'Estat. És el cas de la Ludwig Band, formació de folk-pop de Espolla (Alt Empordà) que en 2021 va rebre l'aclamació general amb el seu segon treball, 'La mateixa sort'. Des de Barcelona, Vic Mirallas interpretarà la seua fusió de música urbana, pop, electrònica i jazz, mentre que b1n0 arribaran carregats amb sintetitzadors i samplers per a mostrar la seua experimentació sonora de base electrònica.

El vicense Ernest Crusats, antic líder del grup La Iaia, estrenarà el seu primer treball en solitari, 'La font gelada', on recorda a referents com Toti Soler i Pau Riba, així com a artistes internacionals com Sufjan Stevens o Adrianne Lenker (Big Thief).

Les confirmacions de bandes estatals es completen amb Chill Mafia, col·lectiu pamplonés de productors, cantants, deixebles, dissenyadors i grafiters que fusiona elements urbans i tradicionals amb una fórmula que alguns han batejat com a 'rural-trap'; Las Dianas, quintet que revisa els ritmes de pop de les últimes dècades amb ràbia i actitud com queda patent en el seu àlbum de debut 'Lo que te pide el cuerpo'; i Muerdo, cantautor murcià que celebra 10 anys de trajectòria amb una gira mundial i un disc on reinterpreta les seues composicions més conegudes amb altres companys de professió.

MÉS DE 40 ARTISTES

Els noms esmentats serveixen per a completar una programació artística que ja comptava amb més d'una trentena d'artistes. En aquesta línia, la Fira Valenciana de la Música viurà les presentacions en la capital de la Plana Alta dels nous treballs d'importants bandes autòctones. Són els casos de Xavi Sarrià, qui posarà de llarg l'àlbum Causa; Smoking Souls, quartet que tocarà els temes del seu disc més recent, 'La cura'; Cactus, amb les melodies bailables i els ritmes frescos del llarga durada Mode avió; Novembre Elèctric, formació de pop melancòlic que enguany ha editat 'Memento'; i Tito Pontet, grup que combina els ritmes llatins i jamaicans com demostra el seu últim EP Ai, mare.

També estrenarà nou treball a Castelló de la Plana el madrileny DePedro. El cantant i guitarrista farà sonar les melodies del disc 'Máquina de Piedad'. Així mateix, Enric Montefusco portarà a les taules l'espectacle Viatge al centre d'un idiota, mentre que la cantant de Felanitx Maria Hein entonarà les composicions senzilles i nostàlgiques del seu debut, Continente y contenido.

En canvi, 'Habla de mi en presente' farà ballar al públic amb el seu còctel de techno berlinés i rumba catalana. L'electrònica també està present en els temes dels bascos Merina Gris, formació que combina aspectes melòdics i agressius. Els nord-americans Low posaran la nota internacional en la Fira amb un directe on es conjugaran moments de calma i tempestats sonores.

El Trovam també viurà diverses estrenes que tindran les veus femenines com a protagonistes. Així, la cantautora Clara Andrés presentarà els temes de Capfico, on s'endinsa en noves textures i lluminositats sonores. Per la seua banda, Elena Játiva mostrarà les composicions reflexives i emocionals del seu primer àlbum, 'La insoportable intensidad del ser'. La castellonenca La Pepa també té nou treball, III, on l'amor, la lluita i la terra prenen el protagonisme.

A més, Neus Ferri oferirà el repertori de Llar, on l'alcoiana ha fet un viatge introspectiu bressolada per arranjaments de pop-rock. En canvi, TWIN, nom artístic d'Ana López, proposa un viatge entre les llums i els clarobscurs a través de l'electrònica. I amb Xiomara Abello, els assistents s'endinsaran a Amèrica Llatina, lloc que va servir d'inspiració perquè la cantautora castellonenca componguera Flor de xicoia.

El públic que s'acoste als diversos escenaris de la Fira també gaudirà amb les notes de jazz, bossa nova i música llatinoamericana de la cantant i trompetista Alba Armengou. Entre les artistes femenines també destaca l'actuació de la castellanoleonesa Lucía Gonzalo, intèrpret que defineix el seu estil com a "sentimentalisme"; MDMAR, jove de Marratxí (Mallorca) amb cançons d'estil pop-folk cantades amb calidesa i dolçor; Maruja Llimó, formació que presentarà el seu tercer àlbum, 'Vides', replet d'històries de barri amb cadències flamenques, pop i llatines; i Verd Prato, projecte de la basca Ana Arsuaga que emfatitza el valor del cançoner popular i la veu.

DIVERSITAT

La pluralitat d'estils que conformen la programació de la Fira Valenciana de la Música es demostra amb la inclusió dels sons de pop electrònic i oníric de Capricornio Uno; el rock-garatge de Ghost Transmission; el rap del castellonenc Malparlat; els ritmes festius i carregats de bon rotllo de Niuss; el post-punk de Nueve Desconocidos; el rock alternatiu de Setmana Santa; l'energia de Tenda; la sensibilitat del cantautor Tomás dels Santos; i el jazz-fusió de Valmuz.

D'altra banda, el Trovam també inclou projectes que revaloritzen la música d'arrel valenciana. Enguany, el grup Carraixet celebrarà 5 dècades de trajectòria en la mateixa ciutat on va fer el seu debut en 1972. A més, posarà de llarg els temes del seu nou disc. També presentarà novetats el trio Marala, formació que ha investigat sobre la mort des de diversos vessants per a compondre l'àlbum 'Jota de morir'. Finalment, els germans Jonatan i Christian Penalba recuperaran el repertori tradicional valencià format per albaes, cants d'estil i de batre, fandangos, granaínas, malaguenyes, boleros i seguidilles.

En la Fira també es podrà veure l'electro-òpera Manifest antiromàntic, firmada pels polifacètics Pau Berga i Joan Palomares. Així mateix, hi haurà dos espectacles per al públic familiar: El rock & roll també és cosa de xiquets i de parells, on es repassa la història del gènere amb una banda encapçalada pel cantant i guitarrista Miguel Ángel Escorcia (Els Swinguers, Cat Club); i Fluixeja, títol de l'últim treball de Ramonets.

Finalment, les actuacions del Trovam es complementaran amb la programació del Pro Weekend que es desenvoluparà en paral·lel a la Fira durant les mateixes dates. El cartell inclou formacions locals com Carolina Otero & The Someone Elses, Falsonueve, Montefuji, Nadia Sheikh, Perfecto Miserable, The Black Beat, Wild Alkman i Wombats Revenge; intèrprets estatals com Agoraphobia, Cloaca, Galgo Lento , Go Cactus, I Am Dive i Pantocrator, i grups internacionals com A/Lpaca (Itàlia), Belau (Hongria), Bony Macaroni (Països Baixos), Evelinn Trouble (Suïssa), James Hargreaves (el Regne Unit), Panicshack (el Regne Unit), Roofman (Països Baixos), St. Solaire (Països Baixos) i We Bless This Mess (Portugal).