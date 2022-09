Av.- Alqueria.- L'Audiència denega que els acusats declaren al final del juí

Així mateix, ha rebutjat l'absolució dels seus acusats i retrotraer les actuacions a la fase d'instrucció, com també havien demanat els lletrats en considerar que s'havien minvats els seus drets de defensa.

Així ho ha donat a conéixer el tribunal que jutja 14 persones pel cas Alqueria, relatiu a contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública Divalterra -que es va tancar el passat mes de juny- per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís.

Rodríguez s'enfronta a una pena, tal com reclama la Fiscalia Anticorrupció, de huit anys de presó i 20 d'inhabilitació. La mateixa petició de presó l'estén a qui va ser el seu cap de gabinet en la corporació provincial, Ricard Gallego, i per a l'assessor Manuel Reguart (tots dos per cooperació necessària) i per als dos exgerents de l'empresa pública Divalterra, Agustina Brines (per Compromís) i José Ramón Tiller (pel PSPV). El PP, que exerceix l'acusació, reclama 18 anys de presó per a Rodríguez.

El 27 de juny de 2018, Rodríguez va arribar a ser detingut quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny de 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.

A Rodríguez, Reguart, els dos exgerents i Gallego, el fiscal Anticorrupció els atribueix els delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial.

A més, el fiscal demana per a les set persones contractades com càrrecs d'alta direcció sis anys de presó: un per falsedat documental i cinc més per malversació de cabals per cooperació necessària; i altres sis per al lletrat-assessor de Divalterra, Jorge Cuerda, i un altre gerent, Xavier Simón, per falsedat, malversació i prevaricació. També sol·licita el sobreseïment de la causa per a un altre dels investigats.