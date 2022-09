Díaz, "orgullosa" de la tienda de Benimaclet que ha impulsado una cesta básica de compra: "Este es el país que queremos"

"Este es el país que queremos", ha expresado Díaz este sábado en declaraciones a los medios antes de participar en València en uno de los actos con motivo del X aniversario de eldiario.es.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha reconocido sentirse "orgullosa" de Maite y Javi, los propietarios de este comercio -quienes este miércoles explicaron su iniciativa a Europa Press Televisión-, y ha indicado que intentaría hacer "todo lo posible" por ir a conocerlos "personalmente" si su agenda de este sábado se lo "permite".

Así, ha puesto el ejemplo de este ultramarinos "frente a las grandes distribuidoras" y sus "enormes márgenes empresariales". "Nos han dicho que no podían hacer un esfuerzo por su país, pero estoy segura de que van a cambiar y van a estar a la altura", ha considerado.

Yolanda Díaz ha aplaudido la idea de estos pequeños comerciantes del barrio valenciano de Benimaclet: "Han hecho que la vida de muchas personas de su barrio sea más habitable".

Por todo ello, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha reconocido sentirse "orgullosa" de Maite y Javi. "España es así, como ellos", ha incidido.

Y ha añadido: "Creo que no es un gesto, es mucho más. Y en nombre del Gobierno de España ayer tuve la oportunidad de hablar con ellos. Me he emocionado porque es muy importante lo que han hecho, y si me agenda me lo permite estaría dispuesta a ir a conocerlos personalmente".