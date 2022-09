Catalá (PP): "Sánchez no hauria de xafar la Comunitat Valenciana si no ve amb la reforma del finançament"

"No hauria de vindre només a exhibir-se, sinó a complir amb els compromisos adquirits amb els valencians", ha urgit després de la intervenció del president del Govern i líder del PSOE en el desé aniversari d''eldiario.es' a la plaça de l'Ajuntament de València.

Per a la també síndica 'popular' en Les Corts i portaveu del partit a València, les visites de Sánchez a la Comunitat "sempre evidencien el menyspreu i la falta de sensibilitat amb les grans necessitats".

Ha insistit en un comunicat en què "queda clar i patent que para Sánchez no existeix l'agenda valenciana: Ni l'aigua que necessita la nostra agricultura, ni el finançament just per a poder atendre la sanitat i l'educació ni les polítiques socials".

A més, Catalá ha rebutjat el president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, haja "malgastat" aquesta vista de Sánchez per a reclamar les inversions, la conclusió del Corredor Mediterrani o la millora en els servicis de rodalies. "El silenci de Puig davant Sánchez evidencia la seua debilitat", ha asseverat.

"No ens estranya les presses de Sánchez per anar-se'n de la Comunitat, conscient de tots els incompliments amb aquesta regió -ha abundat-. Seguim esperant el dia en què Sánchez viatge a la Comunitat per a anunciar que pagarà el que deu en dependència o per desplaçats sanitaris".

Per tot açò, i "vista la trajectòria de Sánchez i la seua nul·la implicació amb les reivindicacions de la Comunitat Valenciana", la 'número dos' del PPCV ha augurat que "abans deixarà de ser president del Govern que complir amb alguns dels seus anuncis".