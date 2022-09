'Los renglones torcidos de Dios' es preestrena aquest dimarts en el Festival de Cine de Paterna

La projecció comptarà amb la presència del realitzador i de l'actor Eduard Fernández ('Mediterráneo'), guanyador de tres premis Goya, ha indicat l'Ajuntament de Paterna en un comunicat.

Oriol Paulo porta a la gran pantalla la història d'Alice, interpretada per Bàrbara Lenie, una investigadora privada que ingressa en un hospital psiquiàtric per a recaptar proves del cas en el qual treballa.

Durant el seu tancament, dubtarà del seu propi seny i se submergirà en un món desconegut, que farà trontollar el curs dels esdeveniments. La pel·lícula arribarà a les sales de tota Espanya el pròxim 6 d'octubre.

Les preestrenes del Festival Antonio Ferrandis, organitzats per l'Ajuntament de Paterna i Kinépolis, ajuden a consolidar la connexió entre València i els principals noms que integren el cinema espanyol a través de diferents preestrenes i presentacions especials de pel·lícules com 'Camera Café. La película', 'El juego de las llaves' o 'Padre no hay más que uno 3'.