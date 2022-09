Estudiants "en lluita ecologista" reclamen a València un canvi social profund: "És la base del problema climàtic"

La manifestació respon una convocatòria de vaga climàtica estudiantil global que a la Comunitat Valenciana, convocada pel Sindicat d'Estudiants, s'ha dut a terme tant a València com a Alacant.

En la ciutat del Turia, els manifestants s'han concentrat a les 12.00 hores enfront de la Facultat d'Història i, posteriorment, han recorregut el centre de la capital fins a arribar a la plaça Tetuán.

Els assistents han mostrat pancartes amb missatges com 'El capitalisme mata el planeta', 'Nacionalització de les elèctriques ja', 'System change not climate change', "Si el planeta fora un banc ja l'haurien rescatat", a més de consignes sobre qüestions locals com 'Tanquem Cofrents' o 'No a l'ampliació del port de València'.

El coordinador del Sindicat d'Estudiants del País Valencià, Carlos Naranjo, en declaracions a Europa Press, ha reivindicat una mobilització juvenil a nivell internacional en defensa de la lluita ecologista i en contra del canvi climàtic per a aconseguir un canvi social "profund", perquè segons ha assenyalat pensen que aquesta és "la base del problema climàtic".

"El fons de l'assumpte és que els grans capitals són els que tenen el poder sobre els recursos naturals i energètics", és per açò, que mitjançant la lluita juvenil el coordinador ha plantejat que "tots aquests recursos haurien d'estar en mans de la població per a ser gestionat de manera harmònica".