Bravo qüestiona que la Llei de Tracta exigisca que els puters sàpien que la dona és una víctima per a penalitzar-los

Bravo ha realitzat aquestes declaracions amb motiu del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el trànsit d'éssers humans abans d'intervenir en un diàleg amb la diputada i presidenta de la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats, Carmen Calvo, dins de la sisena edició del Feminario València: 'Dona, Feminisme i Democràcia', organitzat per l'àrea d'Igualtat de la Diputació de València

Així, ha recalcat que "tots" demanden des de fa temps una Llei integral contra la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual perquè es tracta d'un fenomen que atempta contra els drets humans" i ha recordat que "el 80% de les persones amb les quals es trafica són dones i xiquetes.

Bravo destaca que és "un pas avant", però assenyala que cal esperar a veure com es desenvolupa perquè evidentment les lleis "han de servir com a instrument per a detectar amb promptitud aquestes situacions de violència contra les dones i afavorir també una ràpida investigació i condemna dels traficants".

En eixe sentit, recalca que aquestes dones tenen "tanta por que no s'atreveixen a denunciar" i per açò adverteix que aquesta exigència de coneixement per part dels puters que la dona està obligada a prostituir-se "afeblisca el tipus penal".

Per açò, s'ha mostrat partidària d'una Llei abolicionista per a "acabar d'una vegada per sempre la indecència d'haver de tolerar que el cos de les dones siga objecte de mercaderia" i per a aconseguir-ho insisteix que "no es pot demanar condicionants" perquè "des del moment en què s'exigeixen condicionants afeblim la lluita".

Així mateix, ha tornat a reivindicar la necessitat de modificar la Llei d'estrangeria i d'obrir un itinerari específic per a les dones prostituïdes i de no condicionar la protecció i, sobretot, el permís de residència i treball al fet que hagen de denunciar de manera obligada perquè això suposa "privar-los d'un marc de protecció important". Sobre aquest tema, ha assenyalat que l'exigència d'una denúncia és "desconéixer la situació d'intimidació, de por i de vulnerabilitat en què aquestes dones es troben".

Bravo, davant el poc temps que falta de legislatura, assenyala que l'aprovació d'aquesta Llei contra la tracta "depèn de la voluntat política". "Si hi ha voluntat política, hi haurà temps".

"SOCIETAT PATRIARCAL"

Per la seua banda, Calvo ha considerat "normal" que les enquestes encara legitimen la prostitució en ser encara "una societat patriarcal", però ha recalcat que la política està per a fer "proposicions necessàries, justes i ètiques". "Si fas una enquesta els xiquets no voldrien anar al col·le, però no se'ls pregunta perquè han d'anar", ha comparat.

Així mateix, als partidaris de regularitzar la prostitució els ha llançat un parell de dades: "la prostitució no ve d'un món lliure no, prop del 90% de les dones prostituïdes venen de la marginació i de la pobresa absoluta". "És l'esclavitud més gran", ha constatat.

Per açò, ha recalcat la necessitat de fer "molta pedagogia social" perquè la prostitució no "és un problema d'edat ni de generació, sinó de drets", ha postil·lat.