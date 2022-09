El Consell segueix negociant sobre el requisit lingüístic per a accedir a l'Administració pública: "No està tancat"

Precisament aquest divendres el Consell ha acordat modificar, mitjançant decret llei, alguns articles i disposicions de la Llei de la Funció Pública valenciana a fi d'adequar la norma autonòmica a la Llei estatal 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.

Amb aquesta modificació es dóna compliment també als acords aconseguits en la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat respecte a la normativa autonòmica en matèria de Funció Pública.

D'aquesta manera, es modifica la Disposició Transitòria Tretzena per a permetre, en els processos d'estabilització d'ocupació temporal, la inclusió en borses de treball ja existents a aquells interins que, tot i haver participat en un procés de selecció de personal, no l'hagen superat i haja sigut cessat del lloc que ocupava.

D'altra banda, es modifiquen també dos apartats de l'article 104 per a recalcar que l'Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) serà el centre encarregat de gestionar, no només les accions formatives de l'Administració de la Generalitat, sinó també de tot el seu sector públic instrumental, així com el seu paper coordinador de les accions formatives planificades pels altres centres de formació de personal empleat públic existents en la Generalitat.

Així mateix, el decret llei estableix que el nomenament de personal interí per a llocs vacants tindrà una durada màxima de tres anys.

EL REQUISIT

Aitina Mas, preguntada per com estan les negociacions relacionades amb el requisit lingüístic, ha manifestat: "Continuem amb les converses i no és un tema tancat".

Així, ha indicat: "Estem esperant al fet que s'acaben els debats interns i les converses i esperem que en el temps més curt possible donen els seus fruits i anunciem alguna qüestió".

Sobre aquest tema, se li ha interpel·lat si opina igual que la seua antecessora en el càrrec Mónica Oltra, qui va manifestar en una ocasió que amb aquesta negociació no es podia anar a pitjor, i ha respost que comparteix la seua opinió: "No podem anar a pitjor, és una cosa que pensa el Govern, i per açò es continuen amb converses per a trobar la millor solució possible", ha afegit. "Com més es parla, més es pot consensuar i eixirà una opció amb la qual tothom estiga més còmode", ha postil·lat.