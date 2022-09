El Consell tornarà a incloure els 1.300 milions "reivindicatius" en els pressupostos de 2023

Així ho ha explicat Mas aquest divendres en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, que hui s'ha celebrat a Torrent, on ha indicat que "no hi ha hagut cap fons transitori ni nou sistema de finançament" pel que la Generalitat continuarà incorporant aquesta partida en els seus comptes.

Preguntada per la partida de 1.000 milions que es va incloure en 2022 per a compensar per les despeses derivades de la pandèmia, Mas ha assenyalat que s'hauran de debatre en la comissió política en cas que enguany també haja partides de transició derivades de la Covid.

Quant a aquesta comissió, ha apuntat que no hi ha data per a la seua primera reunió i que aquest dilluns acabava el termini perquè les Conselleries presentaren les seues propostes de pressupostos, per la qual cosa ara s'està recopilant "tota la informació".