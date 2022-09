Barcala demana a Puig que la candidatura d'Alacant per a l'agència de IA no alimente "xicotetes misèries electorals"

De la mateixa manera, ha advocat per "remar" de manera conjunta amb l'únic objectiu que Alacant, amb el suport de la província i de la Comunitat, puga albergar aquesta agència "com a tantes altres inversions que són importants que no tenim, començant per més dotacions sanitàries i educatives, i infraestructures".

Així s'ha pronunciat Barcala (PP), en declaracions facilitades a Europa Press, en les quals ha exigit al Govern que és el moment de "ser generosos i donar-li a Alacant allò que per uns i altres motius se li nega sistemàticament, com en els últims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)", on és "l'última (província) en inversions del Govern".

"Faran mal joc a tots els alacantins i a la nostra ciutat els qui utilitzen l'Agència d'Intel·ligència Artificial per a alimentar la suspicàcia i les xicotetes misèries electoralistes, quan allò que hem de fer tots és remar amb l'únic objectiu que Alacant siga seu de l'Agència Nacional de IA", ha asseverat.

Barcala ha posat l'accent que "no és temps de partidismes ni de arranjaments electorals", sinó de "treballar en el millor per a la nostra ciutat, així és com jo concebo el servici públic". També ha criticat que Puig (PSPV) no s'haja posat "encara" en contacte amb ell per a abordar la candidatura, encara que ha defès que "cal estar molt per damunt d'això".

"Hem de treballar tots junts per Alacant. Estic a la sencera disposició de Puig per si estima important que l'alcalde de la ciutat que aspira a ser la seu participe a reforçar la candidatura, com des de l'Ajuntament hem sumat a la Generalitat en altres ocasions", ha resolt.