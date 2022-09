Un total de 64 obres finalistes competeixen pels premis literaris de l'Ateneu 2022

En el mateix acte s'entregarà el Premi de les Lletres de l'Ateneu, que enguany ha recaigut en l'escriptora i reconeguda periodista Marta Robles per la seua trajectòria literària, prenent així el testimoni de Lorenzo Silva, distingit en la passada edició.

Als guardons de 2022 van concórrer un total de 523 obres després de tancar-se el termini el passat 30 d'abril. Una quantitat inferior a les de 2021, on van créixer exponencialment a causa del confinament que durant 2020 va permetre a molts novells escriptors temps suficient per a donar via lliure a les seues creacions, assenyala l'entitat cultural.

Aleshores van participar un total de 1.407 escrits pels 523 del present curs. D'aquestes obres, 275 corresponen a relat curt; 143 a novel·la i 105 a poemes. Realitzada la primera selecció, el jurat dels Premis Literaris de l'Ateneu, compost per escriptors, editors i crítics literaris, va seleccionar a principis de setembre les obres finalistes: 30 poemes, 30 relats curts i 4 novel·les.

Quant a la temàtica de la novel·la, la majoria són thrillers i policiaques. "També hi ha alguna històrica i costumista, a diferència de l'any passat on va destacar, sobretot, la novel·la històrica, sempre amb la ciutat de València com a fil argumental i origen dels seus continguts", ha explicat la coordinadora dels concursos literaris, Melania Vázquez.

ESCRIPTORS NOVELLS

Per la seua banda, la presidenta de l'Ateneu Mercantil, Carmen de Rosa, ha destacat "la consolidació dels Premis Literaris de l'Ateneu" que pretenen "visibilitzar i donar a conéixer, en definitiva, als escriptors novells en l'àmbit de la poesia, el relat i la novel·la".

Els Premis literaris de l'Ateneu que s'entregaran en la Nit valenciana de les Lletres comporten uns premis en metàl·lic de 8.000 euros, en el cas de Novel·la, i de 1.000 euros per a cadascun dels guardonats en Relat Curt i Poesia.

Igualment, la distinció comporta la publicació de les obres per l'Editorial Olé Llibres. En la passada edició, el IV Premi Nacional de Novel·la va recaure en 'Alma' de Lorenzo Delgado Santos; el V Certamen de Poesia va ser per al poemari 'Milán' de Pura García Pérez i el VII Concurs Nacional de Relat Curt se'l va atorgar a 'Silencio, se rueda' de José Borredá Mateu.