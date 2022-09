Echando la vista atrás

¡Qué de cosas se encuentra uno cuando echa la vista atrás! Como canta Karina: "Buscando en el baúl de los recuerdos, uuuh, cualquier tiempo pasado nos parece mejor". ¡Y qué razón tiene!

Por diversas razones, estoy en una época en la que me da bastante por mirar al pasado, por recordar, por revivir sensaciones, canciones, momentos o viajes y traerlos al presente de formas únicas y variopintas. Desde hacerme playlists con éxitos de viejas glorias que siempre me dieron un chute de energía a escribir un libro recordando mis travesuras de niño, pasando por reencontrarme con recortes de prensa de la Super Pop que guardo en la casa de mis padres.

Todo el tinglado que había montado en Londres tras el fallecimiento de la reina Isabel II me pilló en la capital del Big Ben. Pude visitar la capilla ardiente, ver el féretro pasar frente a mis ojos, sentir el cariño de un pueblo a su reina y hacerme un montón de preguntas. La principal: ¿Por qué el pasado mueve tanto?

Antigüedades que valen oro en portales como Wallapop; artistas, como el trío británico Flo, que recuperan los sonidos más dosmileros del R&B; la morriña de echar de menos a la familia; el auge de las peonzas en los patios de los colegios; el regreso de los Tamagotchi; el éxito en los Grammy del flamenco más castizo de Rosalía; los preadolescentes enganchados a las historias de Bola de dragón… Últimamente recibo montones de inputs, de un lado y otro, a través de los cuales me doy cuenta de lo sencillamente genial que era todo antes y me hago preguntas. ¿A vosotros también os pasa?

Soy un sentimental. Con los pies en el presente, y con medio siempre en el futuro, pero mirando de reojo al pasado para no repetir errores y para que no se me olvide quién soy ni de dónde vengo. Siguiendo con la canción, "Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color”. Gracias Karina.