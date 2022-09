Mínguez espera que la reducció en la llista d'espera siga "molt significativa" en 3 o 4 mesos amb les oficines de gestió

Així ho ha assenyalat a preguntes dels mig a Alacant, on ha visitat les obres d'ampliació del servici d'Urgències de l'Hospital General Universitari Doctor Balmis, on ha assenyalat que la llista d'espera pot disminuir-se amb "plans intrínsecs" al propi departament, "fent jornades extres fonamentalment de vesprades", i amb el pla de xoc de derivació de pacients amb una demora no justificable a la privada.

"A curt termini no tenim una previsió (de reducció), no la podem tindre perquè acabem de crear aquestes unitats de gestió", ha dit el conseller, mentre que, a llarg termini, "dependrà una mica de la demanda, però en tres o quatre mesos la disminució serà molt significativa".

Miguel Mínguez va anunciar el passat mes de maig la creació d'una oficina per a rebaixar la llista d'espera quirúrgica en cada departament de salut per a "seguir treballant a millorar els temps i ser més àgils". D'aquesta manera, cada hospital comptarà amb un equip de professionals dedicat de "manera exclusiva" a millorar els processos del departament per a reduir els temps d'espera.

Diumenge passat es va anunciar l'engegada d'aquestes noves Unitats de Control de la Demora en els 24 departaments de salut del sistema sanitari públic valencià, que estaran operatives ja en aquest mes.

Els professionals que formen part d'aquestes unitats podran dur a terme un control específic i individualitzat, la qual cosa els permetrà realitzar un seguiment més proper i atendre les necessitats concretes de l'evolució de les demores de cada àrea sanitària amb major agilitat.

La llista d'espera per a sotmetre's a una operació programada se situava de mitjana el juliol passat en 87 dies a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa 11 dies menys que al juny de 2021 i dos dies menys que el mes anterior, maig, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.

A eixa data hi havia un total de 62.923 persones esperant a ser intervingudes, la qual cosa suposa 1.584 més que el mes anterior, que es va tancar amb 61.339. D'elles, els pacients que estaven en espera entre 0 i 90 dies ascendien a 37.310, mentre que hi havia un total de 15.242 pacients en espera entre 91 i 180 dies i 10.371 en espera major de 180 dies.