Bernabé expressa la voluntat del Govern per a dialogar i aconseguir acords que facen avançar el canal d'accés

Bernabé s'ha pronunciat d'aquesta manera, en declaracions als mitjans de comunicació, després de la reunió que ha mantingut amb l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó. Aquesta ha sigut una trobada en què s'han parlat de les grans infraestructures ferroviàries programades en aquesta ciutat i, en concret, de la situació del canal d'accés.

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va acordar recentment la suspensió "provisional" del procediment de contractació de les obres del canal d'accés ferroviari de València, la infraestructura que comporta el soterrament de les vies de llarga i mitjana distància que arriben a la ciutat i que la dividixen en dos.

Eixa decisió es va produir a partir del recurs presentat per la Confederació Nacional de la Construcció contra la licitació del projecte de construcció del nou canal d'accés per a la integració de l'alta velocitat en la ciutat de València, de l'ampliació i remodelació de l'estació de València-Joaquín Sorolla i de l'ampliació de l'aparcament de València-Joaquín Sorolla.

Preguntada per aquest assumpte, la delegada del Govern ha comentat que recursos com el presentat contra aquesta licitació "és una situació general que s'està donant en totes les licitacions en el país", al mateix temps que ha manifestat que "la voluntat del Ministeri de Transports és, per damunt de tot, el diàleg amb els agents i amb els sectors" relacionats amb aquest tipus d'infraestructures.

"Treballaran per a resoldre aquells dubtes i desacords en els quals la Federació de Constructors ha recorregut", ha agregat Pilar Bernabé, que ha apuntat que "en el cas concret del canal d'accés és molt important posar en valor que encara es poden seguir presentant les empreses", atés que mentre es resol el recurs s'ha ampliat el període de licitació.

Així, ha detallat que "no s'està interferint en cap cas en els terminis establits" i ha exposat que "sens dubte i el més important" és que "la voluntat del Govern i del Ministeri -de Transports- és dialogar, arribar a acords i buscar la resolució".

Pilar Bernabé ha afirmat que en la construcció del canal d'accés ferroviari de València s'observa, "una vegada més, un exemple clar de la col·laboració entre les administracions del Govern d'Espanya, la Generalitat i l'Ajuntament" per a "engegar una de les obres més importants que canviaran i transformar el sud de la ciutat després de tants anys de reivindicació".