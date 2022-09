El poeta Jorge Gimeno, Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Cultura de Italia

El poeta y traductor español Jorge Gimeno ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Traducción otorgado por el Ministerio de Cultura de Italia, que reconoce cada año la mejor labor de traducción de una o varias obras en italiano a un idioma extranjero.

En su edición de 2022, Jorge Gimeno ha obtenido esta distinción por su labor de traducción de la Divina Comedia para la edición publicada en España en 2021 por Penguin Random House.

El fallo, que se emitió el pasado 15 de julio por parte del Ministerio de Cultura Italiano, hace constar que Jorge Gimeno merece este reconocimiento "por la importancia y complejidad de la propuesta cultural y por el valor de la traducción".

El fallo también hace referencia a que Gimeno "presenta la traducción de las tres cánticas de Dante con un texto italiano al frente según la antigua vulgata establecida por Petrocchi".

"La traducción va acompañada, a cargo también de Gimeno, de una Introducción general a la Divina Comedia, con un Prólogo para cada cántica; de una Cronología histórica que resume los hechos más relevantes del período histórico de Dante; de un perfil biográfico, Vida de Dante; un amplio corpus de Notas-Comentarios y una Bibliografía sustanciosa y actualizada", apunta el texto.

Del mismo modo, señala que "se trata de una traducción métrica, en endecasílabos, que conserva la división en tercetos y respeta plenamente los recursos formales del texto de Dante, como la cadencia rítmica, las aliteraciones, los ecos internos, los neologismos, la alternancia de lenguas (el famoso plurilingüismo de Dante, de lo elevado a lo bajo, de lo científico y filosófico a lo puramente poético, del toscano a la lengua de otras geografías), latinismos, formulaciones sintéticas y gnómicas, así como analíticas".

Desde Penguin Random House señalan que este premio ratifica a Jorge Gimeno como uno de los traductores españoles más importantes, y reafirma también la labor del proyecto editorial de su editorial Penguin Clásicos.

Jorge Gimeno nació en Madrid en 1964 y es autor de los libros de poesía Barca llamada Every (2021), Me despierto, me despierto, me despierto (2018), La tierra nos agobia (2011) y Espíritu a saltos (2003), considerados entre los más influyentes de la última poesía española.

Además, es responsable de las antologías Noventa y nueve iluminaciones de Nasrudín (2015) y El amor negro. Poesía del Barroco francés (2009) y ha traducido, entre otros, a Rainer Maria Rilke, Wallace Stevens, Paul-Jean Toulet y Eça de Queirós.