La AVL realiza una encuesta para conocer las actitudes lingüísticas en el sur de la Comunitat y diseñar proyectos

La idea de la consulta -que se lleva a cabo en la comarca alicantina del Baix Vinalopó- es "pulsar" qué sienten los ciudadanos sobre la cuestión del valenciano para poder diseñar proyectos de la AVL. Además, la intención es, una vez analizados los datos obtenidos, remitirlos a la Generalitat. La iniciativa parte de la convicción de que es "fundamental" conocer las actitudes lingüísticas para poder diseñar y poner en práctica actuaciones en un territorio que es diverso.

Este es uno de los proyectos que ha adelantado este jueves la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, durante un encuentro con los medios de comunicación.

La presidenta del ente normativo del valenciano ha aseverado, al ser preguntada, que la encuesta persigue recabar datos y no tiene "nada que ver" con las próximas elecciones. "La Acadèmia es una institución estatutaria y no depende de quién gobierne. En la AVL no se hace política", ha resaltado.

Este trabajo forma parte del proyecto 'Teixim llaços des del sud del sud', que da nombre asimismo a una exposición que ya ha visitado numerosos ayuntamientos y centros culturales. La exhibición itinerante muestra el pasado lingüístico del Baix Segura desde su presente y mira el futuro desde el conocimiento del otro.

La muestra se acompaña de una unidad didáctica dirigida al alumnado de ESO y de Bachillerato, elaborada por los doctores en Filologia Catalana Vicent Beltrán y Carles Segura. Los dos, titulares del Departamento de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, han asesorado el dibujante Ángel Ruiz, autor del cómic 'Andreu, un veí d'altre temps', que también se integra en el proyecto. Por su parte, la productora InfoTV se ha encargado de la realización del documental.

"INSTITUCIÓN PRESTIGIADA"

Cantó ha recalcado que, tras su toma de posesión, la nueva junta de gobierno y el renovado gabinete, se abre "una nueva etapa con un nuevo escenario en el que la AVL tiene que continuar siendo referente por lo que es, una institución consolidada, prestigiada, reconocida y aceptada por nuestros conciudadanos y conciudadanas".

Igualmente, ha subrayado la necesidad de "continuar siendo referente en aquello que le compete", como es la normalización del uso y promoción de la lengua, también en los medios de comunicación, al tiempo queha defendido la AVL como un instrumento que hace posible que el valenciano "continúe siendo un instrumento de concordia".