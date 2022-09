Mazón proposa deduccions per a majors de 65 anys amb descendents al seu càrrec

El president del PPCV s'ha reunit amb la secretària general, María José Catalá, i la presidenta de Grans Generacions del PPCV, María Ángeles Crespo, per a treballar sobre aquestes mesures. "Des de Grans Generacions del PPCV, l'organització integrada per diversos representants del partit que compten amb una gran experiència i trajectòria professional, es proposa un camí que ens pareix molt interessant i que a més és de justícia per l'esforç que han fet els nostres majors en temps de crisis", ha assenyalat Mazón en un comunicat.

El president del PPCV ha assenyalat que "són moltes les persones majors que en temps difícils han acollit en les seues llars a familiars i han sigut fonamentals com a element d'unió i suport de les famílies. Per açò és de rebut ser justs amb ells".

Així, Mazón ha explicat que des del PPCV estan "treballant en eixa direcció per a proposar noves deduccions fiscals per a totes les persones majors que fan eixa tasca de cohesió familiar i social". "Aquestes persones tindran una deducció especial, avantatges fiscals, ajudes per a aguantar la pressió que significa eixa magnífica tasca familiar", ha agregat.

"El PPCV treballarà amb els membres de Grans Generacions per a avançar en les deduccions fiscals a les persones majors que han d'acollir el seu càrrec als seus propis familiars per diverses raons com les dificultats econòmiques que estem travessant", ha indicat.

Grans Generacions és un òrgan del PPCV creat el passat mes de maig, integrat per Mª Ángeles Crespo, Antonio Clemente, Alejandro Font de Mora o Pepe Cholbi, entre uns altres. "Han sigut referents dins del partit i és lògic aprofitar la seua experiència i bagatge polític per a conéixer diferents punts de vista. En el PPCV comptem amb tothom, els debats estan vius i és molt positiu conéixer tots els punts de vista", ha conclòs.