Vinaròs demana millores urgents en el manteniment i adequació de la N-340 a fins a la seua reversió definitiva

L'alcalde de Vinaròs (Castelló), Guillem Alsina, acompanyat pel cap de la Policia Local, Juanma Domènech, s'ha reunit en Castelló amb la subdelegada del Govern, Soledad Ten, per a traslladar algunes de les principals reivindicacions del municipi en matèria de seguretat vial i ciutadana, com a millores urgents en el manteniment i adequació de la N-340a fins a la seua reversió definitiva.

La trobada va servir per a traslladar la necessitat de millorar l'antiga N-340 amb la reparació de l'asfalt en els punts on es troba més deteriorat i reivindicar la construcció d'una rotonda provisional per a entrar en el centre comercial del Portal del Mediterrani, amb la finalitat d'oferir una major seguretat viària per als centenars de persones que cada dia accedeixen, mentre no s'executa la rotonda definitiva.

Alsina ha assenyalat que també es va sol·licitar a la subdelegada més reforços per als cossos de seguretat amb l'objectiu d'incrementar les patrulles i vigilància tant en el camp com en la ciutat. Segons ha detallat, "amb l'inici de les campanyes de recol·lecció, especialment de garrofes, des de la Policia Local es fa un seguiment més intens en la zona rural que cal reforçar amb la presència d'altres cossos de seguretat per a evitar els possibles robatoris".

També ha destacat que es necessiten més agents per a millorar la seguretat ciutadana en el municipi, remarcant que el terme vinarossenc és un dels més grans de la província amb nuclis de població al llarg del mateix.

L'alcalde ha comentat que "aquestes dos actuacions en l'antiga N-340 són prioritàries i caldria executar-les abans de les obres definitives que engegarà el Ministeri de Transports per a oferir una carretera més segura".

En aquest sentit, ha recordat que s'ha arribat a un acord que suposarà una inversió de 7 milions d'euros, a través de Fons Europeus, per a millorar els accessos al N-232 i el N-238, reasfaltar tot el vial, crear un espai per a bicis i vianants, a més de sis rotondes. Una vegada realitzades totes aquest, aleshores es farà la reversió definitiva de la carretera a l'Ajuntament.