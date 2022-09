Justícia obri una oficina d'informació jurídica de proximitat a Oriola

La freqüència del servici es realitzarà una vegada a la setmana en horari de vesprada. En concret es durà a terme els dijous de 16.00 a 20.00 hores. El servici es prestarà per professionals (lletrats i lletrades) de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia d'Oriola (ICA Oriola), segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu del Servici d'Orientació Jurídica de Proximitat (Justiprop) és oferir una resposta ràpida a la ciutadania sobre els seus dubtes jurídics i els diversos tràmits administratius, amb la finalitat de reduir desplaçaments als ciutadans.

A més, a Oriola s'han engegat durant el mes de setembre els servicis Justiprop a Paiporta, Crevillent, Benaguasil i Riba-roja de Túria. Amb aquestes noves obertures, són ja 42 les oficines Justiprop a la Comunitat Valenciana.

Aquestes oficines són clau per a afavorir la cohesió social i territorial, ja que el lloc de residència no pot ni deu afectar a la qualitat dels servicis públics.

L'assistència en aquestes oficines, que està finançada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, es presta per professionals dels Col·legis de l'Advocacia de la Comunitat Valenciana.

Durant el passat exercici, els i les professionals d'aquest servici van realitzar un total de 809 assistències a la ciutadania, de les quals 366 s'han prestat a persones majors de 50 anys, és a dir, el 45,2% de les assistències.

Dins del projecte de Justícia Pròxima, també s'habiliten espais on es proporciona atenció i informació a la ciutadania sobre mediació com a alternativa més ràpida, econòmica i eficaç per a resoldre conflictes enfront dels litigis (Mediaprop). A més, es preveuen oficines d'enllaç per a l'assistència a les víctimes del delicte.