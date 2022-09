La UA convoca el primer premi Josefina Pascual Devesa per a tesi que incorporen la perspectiva de gènere

En concret, l'objectiu del mateix pretén "premiar i promoure la difusió de les millors tesis doctorals defeses en la UA que incorporen la perspectiva de gènere o es desenvolupen en el marc dels estudis de gènere", segons informa la institució acadèmica en un comunicat.

Amb aquest reconeixement, el Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social pretén contribuir a consolidar la integració de la dimensió de gènere en la investigació com a estratègia per a avançar en l'eliminació de les desigualtats entre dones i homes en la societat.

A aquest guardó, la dotació del qual és d'un únic premi de 1.000 euros, podrà optar qualsevol persona que s'haja doctorat en la UA durant el passat curs amb una qualificació d'excel·lent en qualsevol disciplina científica i la tesi doctoral de la qual, amb perspectiva de gènere, "aporte coneixements rellevants i contribuïsca a avançar en la igualtat real entre dones i homes", afig la convocatòria.

El termini de presentació de treballs aspirants al premi ja s'ha obert i romandrà així fins al 17 d'octubre de 2022. La documentació de les tesis aspirants es presentarà de manera telemàtica a través del tràmit d'instància genèrica disponible en l'aplicació UACloud, dirigit la Unitat d'Igualtat, amb indicació de les dades d'aquesta convocatòria.

La comissió de valoració del Premi Josefina Pascual Devesa realitzarà l'examen i avaluació de les sol·licituds presentades, així com la consegüent proposta de concessió. Estarà presidida per la vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social de la UA, Eva Espinar, al costat de les directores del Secretariat d'Igualtat, del Secretariat de Recursos per a la Investigació, de la Unitat d'Igualtat de la UA i de l'Institut d'Investigació d'Estudis de Gènere de la UA i, finalment, dos persones expertes en Estudis de Gènere de la UA.