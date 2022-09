Rutina d'estudi i dedicació de 3 a 5 hores diàries, consells dels alumnes amb la màxima nota d'accés a la UPV

Rubén Nieto Val ho va tindre clar. La seua passió pels ordinadors i la programació li ha portat a estudiar el Grau en Enginyeria Informàtica. La proximitat del campus i la posició en el rànquing de Xangai li va animar a decidir-se per la Universitat Politècnica de València, explica en un comunicat distribuït per la institució acadèmica.

Viu a Xàtiva i la seua passió per la Física i les Matemàtiques li ajuda a soportar el deure d'alçar-se molt prompte cada dia per a vindre a la universitat des de la capital de la Costera.

María Abou-Arraj Awad, en canvi, no ho tenia tan clar. Les jornades de portes obertes en línia que organitza la UPV li van ajudar a triar. Estava atabalada, dubtava estudiar Medicina quan va conéixer el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. "És una enginyeria oberta i bastant general" i per açò es va decidir.

Per a la jove, la clau de les seues bones notes està en el fet d'"atendre en classe i no haver d'entendre-ho de zero" en posar-se a estudiar a casa. Intenta traure unes dos o tres hores diàries d'estudi en jornades ben equilibrades amb la seua vida social, amb una bona organització. Ara espera l'inici de la vida universitària i està "encantada amb el campus".

Dissenyar cotxes o avions és la il·lusió d'Alexis Cantos Sempere que per açò va triar el Grau en Enginyeria Aeroespacial. Ha sigut la seua primera opció que, amb la seua 14 de nota d'accés, ha aconseguit sense problemes. Es troba un poc "perdut" en els seus primers dies en la UPV davant les ferramentes noves que ofereix el grau i és conscient que té "que començar a centrar-se" perquè la matèria no se li tire damunt, confessa.

"EL TRUC ESTÀ EN EL FET D'APRENDRE A ESTUDIAR"

A Carlos Mauri García li apassiona la Física i va decidir estudiar el Grau en Enginyeria Física perquè "és una manera d'aplicar la ciència, crear, utilitzant la física". És dels qui aposta pel treball continu i creu que, per a aconseguir la màxima nota d'accés a la universitat "el truc està en el fet d'aprendre a estudiar".

Des d'Educació Primària, Carlos, "amb força de voluntat i bona organització", ha treballat la rutina del bon estudiant. Parla d'entre 3 i 5 hores d'estudi que ha compaginat amb la seua altra passió, el bàsquet, que ha practicat on viu, a Alacant. Ara espera trobar equip a València perquè l'esport li relaxa.