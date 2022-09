Publicades les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Pla Corresponsables a ajuntaments de la Comunitat

La directora general de l'Institut Valencià de les Dones, María Such, ha assenyalat que amb aquest pla la Generalitat "fa una ferma aposta per afavorir la conciliació de les famílies, donant passos cap a la garantia de les cures com un dret", ha informat l'administració autonòmica en un comunicat.

Així mateix, ha apuntat que es contribueix a "crear ocupació de qualitat, estable i no deslocalitzat en aquest sector, per a afavorir la contractació de persones joves i també de dones majors de 45 anys". Such ha detallat que aquests són "els col·lectius més afectats en termes d'atur per la crisi econòmica i sanitària a causa de la pandèmia de la Covid-19" i ha valorat que amb iniciatives com aquest s'ajude a visibilitzar i reconéixer "les tasques de la persones cuidadores".

A aquestes ajudes podran accedir els ajuntaments i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que tinguen empadronats persones menors nascudes a partir de l'any 2006. Les ajudes es destinaran "a subvencionar el desenvolupament de servicis i actuacions que contribuïsquen a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral d'acord amb les necessitats laborals de la zona en la qual es desenvolupen, garantint així les cures com un dret".

Aquestes propostes podran consistir "en l'habilitació de servicis d'atenció i cura professional de qualitat de menors de fins el 16 anys que puguen prestar-se en dependències públiques convenientment habilitades (escoles, centres municipals, biblioteques, poliesportius, entre uns altres) inclòs el servici de cangur".

Les ajudes també podran destinar-se a l'organització d'activitats d'oci i temps lliure, sempre que es desenvolupen en horaris no escolars i períodes no lectius, com a escoles d'estiu, d'hivern i similars, ha agregat la Generalitat.

En tots dos casos, ha precisat, s'ha de fomentar la cultura, la coeducació, la participació, l'educació ambiental, i l'educació emocional i la interculturalitat. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim 13 d'octubre, ha concretat l'administració autonòmica.

CARÀCTER PRIORITARI

Les entitats beneficiàries han d'establir sistemes d'adjudicació que atorguen caràcter prioritari a l'atenció de famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere i d'altres formes de violència contra les dones, així com dones en situació d'atur de llarga durada, dones majors de 45 anys o a unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats relacionades amb les cures.