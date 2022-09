La producció de taronja serà la més baixa en deu anys per les condicions meteorològiques però podrà atendre la demanda

Així ho ha posat de manifest Intercitrus aquest dimecres al matí en una reunió de la seua Comissió de Govern que ha abordat diferents assumptes de l'actualitat del sector i de l'activitat desenvolupada per l'organització.

El descens de producció, "més enllà de l'alternança de producció pròpia de l'arbrat, està motivat per les condicions meteorològiques, especialment per l'excés de pluges durant les fases de floració i quallat dels fruits i per les elevades temperatures i la dura sequera dels mesos posteriors", ha detallat la interprofessional en un comunicat.

Malgrat tot, Intercitrus entén que "es donen les condicions adequades per a disposar de fruita en quantitat i qualitat adequades per a atendre les demandes dels clients", amb l'expectativa que es puguen registrar pluges en les pròximes setmanes que impulsen l'evolució final del producte.

Intercitrus ha constatat que el ritme d'operacions actual és "un poc més lent de l'habitual, degut precisament a l'impasse d'espera davant aquesta circumstància".

Addicionalment, la campanya es presenta amb un retard aproximat de 15 dies, fet que rebaixarà la tensió en els mercats que provoca la coincidència amb el final de la campanya d'exportació dels països de l'hemisferi sud.

TRACTAMENT EN FRED

D'altra banda, la Comissió de Govern de la interprofessional ha abordat "els últims exercicis de desinformació de Sud-àfrica, que va anunciar recentment el final de la campanya d'exportació de 'Valències' en zones en les quals aquesta campanya ja està completa i continuant la seua activitat exportadora en altres regions".

Així mateix, Intercitrus ha analitzat l'acord aconseguit amb la Comissió el passat mes d'agost, en virtut del qual es desbloquejava la situació dels contenidors en trànsit en el moment de l'entrada en vigor de la normativa que obliga la realització del tractament en fred, amb l'acceptació de l'enfocament de sistema sud-africà per part de les autoritats fitosanitàries dels Estats membre.

Coneguda la notícia, Intercitrus va enviar al ministre d'Agricultura, Luis Planas, una carta mostrant la seua preocupació sobre aquesta manera de procedir per part de diferents Estats membre.

El president d'Intercitrus, Enrique Bellés, ha destacat que "és necessari sol·licitar a la Comissió Europea, per a la transparència, explicacions referents a aquesta qüestió", valorant "la conveniència de disposar en el futur d'un sistema que permeta a l'EFSA, a qualsevol Estat membre i a organitzacions i entitats del sector accedir a les dades d'aplicació del tractament de fred exigit i de compliment fefaent de la normativa vigent".

Al temps, Intercitrus ha acordat la cerca d'un gabinet jurídic que assessore a la interprofessional en aquesta matèria, valorant elevar el tema a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.

Finalment, els participants en la Comissió de Govern han coincidit a assenyalar la preocupació existent per la proposta de modificació del Reglament sobre Ús sostenible de productes fitosanitaris, que suposaria en els termes actuals "un greu perjuí per a la producció de cítrics nacional i la seua competitivitat en els mercats, atenent a la reducció d'ús proposada i a la prohibició de la seua ocupació en les considerades zones sensibles, que abastarien la pràctica totalitat de regions productores com la Comunitat Valenciana o la Regió de Múrcia", ha advertit.

La Comissió ha acordat donar el suport que siga necessari a organitzacions agràries i cooperatives en les actuacions que estan desenvolupant entorn d'aquest assumpte.

Referent a açò, Bellés ha indicat que "el sector citrícola espanyol està plenament compromès amb el desenvolupament d'una activitat que reduïsca en la mesura del possible el seu impacte en el medi, però sense reciprocitat de cap tipus, les mesures proposades en aquesta modificació del Reglament d'Ús de productes fitosanitaris únicament redundarien en un increment del diferencial de competitivitat respecte a tercers països. cal recordar, a més, que el nostre punt de partida és que les produccions comunitàries són les de major seguretat alimentària del món".