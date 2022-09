Castelló acull el 'Míticos Festival' i impulsa l'oferta musical com a revulsiu econòmic local

La ciutat de Castelló acollirà el pròxim 1 d'octubre la celebració del 'Míticos Festival', un esdeveniment musical que enguany celebra la seua segona edició i per al qual ja s'han venut 8.500 entrades. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha participat aquest dimecres en la roda de premsa de presentació d'aquesta nova edició que ha sigut a càrrec d'Arturo Pinel i Vicente Patiño, representants de l'organització de la cita musical.

Durant la presentació, l'alcaldessa ha destacat la capacitat d'aquest esdeveniment "per a impulsar l'economia local i la marca de la ciutat". "Des de l'Ajuntament de Castelló creiem i apostem per aquest tipus de cites per la seua contribució a posicionar a la ciutat dins del mapa de les grans ciutats musicals, la seua capacitat per a reforçar l'oferta turística fóra del període estival i per ser un impuls a l'economia local", ha indicat Marco.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha recalcat la dada que més de la meitat de les 8.500 persones que han adquirit entrada fins avui són de fora de la ciutat i, d'ells, un 20 per cent de fora de la província. "Una dada que demostra que amb festivals com aquest estem posicionant a Castelló en el mapa d'allò positiu", ha apuntat. A més, Marco ha posat en valor la presència de grups locals en el cartell.

El Míticos Festival se celebrarà el pròxim 1 d'octubre en el Recinte de Fires i Mercats de Castelló, amb un cartell que protagonitzen Els Secrets, Loquillo i Fangoria i que també acull grups locals com Kasparov i Amordemadre. Arturo Pinel ha explicat que després d'una primera edició celebrada en la plaça de bous en 2019 s'ha volgut "donar un salt qualitatiu" i celebrar aquesta segona edició en un recinte que permet més aforament. Pinel ha apuntat que s'han superat les expectatives inicials amb les 8.500 entrades venudes fins avui.