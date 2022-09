Turisme lanza un programa de ayuda a la aceleración empresarial de casas rurales de la Comunitat Valenciana

En concreto, se trata del programa 'Re-Business 24 horas' donde en tan sólo 24 horas expertos en el negocio enseñarán cómo implementar mejoras sin grandes inversiones, pero eficaces a la hora de atraer clientes e incrementar beneficios de forma sostenible.

El programa, totalmente gratuito, está dirigido a cualquier persona que gestione una casa rural en el interior de la Comunitat, independientemente del grado de madurez o rentabilidad del negocio, y cuenta con 75 plazas disponibles; 25 para cada provincia.

Este proyecto, que se enmarca dentro del programa de 'Creación e impulso de empresas turísticas de la Comunitat Valenciana', en el marco de Accetur, tiene la finalidad, según ha señalado el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, de "reconvertir las pequeñas casas rurales en nuevos modelos de negocio, sin grandes inversiones y que contribuyan a dinamizar la economía local y a asentar la población residente en entornos no urbanos".

Colomer, que ha inaugurado este miércoles el webinar de presentación de este programa, que ha reunido a una muestra representativa del sector de las casas rurales de la Comunitat, ha señalado que "cada vez más gente se moverá inspirada por valores que representa el espacio rural", y ha destacado que este programa de ayudas "es una oportunidad, inspirada en el reto de la transformación digital, que debemos aprovechar".

Este programa dirigido a las casas rurales de la Comunitat Valenciana se fundamenta gracias al diagnóstico previo de las fortalezas y debilidades del sector, realizado por Turisme a lo largo de este año, y en el que han participado 479 casas rurales.

Las principales conclusiones de este estudio son que la mayoría de los gestores de alojamientos rurales del interior de la Comunitat Valenciana no dispone de estudios específicos sobre gestión empresarial o turística. En el 61% de los casos, el negocio del alojamiento turístico no es su principal actividad económica y lo mantienen con la familia, no tienen empleados fijos.

Asimismo, más del 70% de los alojamientos no supera el 50% de ocupación anual y consigue la mayor parte de sus ventas gracias al boca a boca y las recomendaciones entre clientes.

Frente a estos resultados, el titular de Turisme ha incidido en que "este es un buen momento para analizar resultados y abrir el angular, para poner en valor todo aquello de lo que disponemos y que puede aportar a la evolución y desarrollo del turismo rural y de interior en la Comunitat Valenciana".

REFLOTAR EL NEGOCIO

El programa básico son 24 horas dedicadas a reflotar el negocio, en el cual cada empresa participante conseguirá realizar cambios específicos en su modelo de gestión. Las sesiones formativas son prácticamente on-line, además de presenciales que se impartirán en los municipios de Morella, Requena y Alcoy.

El programa básico de Re-Business 24h se impartirá en fechas diferentes según zonas. Así en la provincia de Castellón, tendrá lugar del 19 de octubre al 30 de noviembre; en la provincia de Valencia, del 10 de enero al 28 de febrero; y en la de Alicante, del 12 de enero al 2 de marzo de 2023.