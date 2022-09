La Generalitat es compromet a canviar el Decret de Registre d'Habitatge per a facilitar el seu accés als més vulnerables

La Generalitat també s'ha compromès a canviar la normativa de manera que, quan no es puga adjudicar una vivenda pública a una persona en situació de vulnerabilitat, se li oferisca automàticament una ajuda directa per al lloguer, segons ha informat el Síndic de Greuges en un comunicat.

D'aquesta forma, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, tanca l'expedient obert per a impulsar aquesta decisió després que al novembre de 2021 iniciara una investigació per a analitzar com podien afectar als drets dels demandants d'habitatge públic algunes de les previsions que contempla el nou Decret del Reglament de Registre de Vivendes de la Comunitat i Procediment d'Adjudicació d'Habitatges.

En concret, especifica que "es va obrir d'ofici una queixa per a investigar el possible incompliment per part del decret de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge (LFSV) i l'obligació de tramitar la inscripció en el Registre de Demanda d'Habitatge només per mitjans electrònics".

El Síndic subratlla que ha manifestat reiteradament que "una vegada que la persona en situació de vulnerabilitat ha exposat la seua necessitat d'habitatge, correspon a l'administració pública competent engegar tot el ventall d'accions disponibles per a satisfer el dret a un habitatge digne i assequible".

COMUNICACIÓ

En la seua resposta a les consideracions del Síndic, la Conselleria assegura que, abans que es complisquen els sis mesos, en concret els 175 dies des de la presentació de la sol·licitud, sense que s'haja satisfet la demanda amb l'adjudicació d'una vivenda adequada, "es comunicarà a la persona sol·licitant, de manera raonada, com es solucionarà el seu problema residencial".

A més, en la resolució de tancament també consta que l'administració ha acceptat realitzar les actuacions necessàries perquè, en els pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2023, es contemple enfortir les dotacions econòmiques destinades a assegurar el dret a l'habitatge, fonamentalment a través de l'increment del parc de vivenda pública en el sentit ordenat per la LFSV.