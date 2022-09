La Guàrdia Civil identifica als menors que van participar en l'agressió homòfoba a una xica

La Guàrdia Civil ha remès la investigació a Fiscalia de Menors, encara que en tindre menys de 14 anys, els identificats són inimputables penalment.

No obstant açò, segons avança el diari Informació, la legislació contempla accions de caràcter social i, per açò, Fiscalia donarà compte d'expedient a la Direcció territorial de la Conselleria d'Igualtat, que és l'organisme competent per a engegar plans de seguiment i intervenció amb els menors.

L'agressió homòfoba es va produir fa unes setmanes en una urbanització de Sant Vicent del Raspeig. La víctima, de 15 anys, va publicar en el seu perfil d'una xarxa social, el passat 11 de setembre, com van succeir els fets, després que els presumptes agressors saltaren el reixat de la urbanització d'una amiga.

D'acord amb el seu relat, els joves la van insultar amb expressions com "maricona", "transsexual" i "transformer". Un d'eixos xiquets va saltar el reixat i va obrir la porta a la resta, que van entrar en la urbanització per a continuar amb els insults. També van intentar robar el patinet a una altra de les menors, fet que la xica va tractar d'impedir.

Va ser aleshores quan van agredir la víctima i després li van començar a pegar entre "cinc xiquets" a la cara i boca, per la qual cosa va patir una fractura del nas, entre altres lesions. La xica ha denunciat que els insults i la fustigació porten produint-se des de l'institut. La comunitat educativa i els veïns han protagonitzat diverses concentracions per a donar suport a la xica i condemnar l'agressió.